„Používal se pro údržbu tramvajových tratí, zejména však pro rekonstrukci tramvajové tratě Poruba – Budišovice a k posunu v ústředních dílnách v Martinově,“ uvedla mluvčí podniku Tereza Šnoblová. Práci mašinky nyní zastávají nákladní auta.

Lokotraktory neboli nejmenší lokomotivy nesly označení ČKD Praha T21. Žlutá mašinka byla dokonce v technickém průkazu vedena jako tramvaj.

Nadšenci vybrali 800 tisíc: Zachránili dva staré vagony a unikátní trať!

Snad skončí v muzeu

Podle tramvajáka Dalibora Škuty byla mašinka pomalá a hlučná a sloužila i na vysypávání kolejiště. Dopravní podnik města Ostravy měl jeden lokotraktor T211.0536, který koupil jako použitý na začátku 80. let minulého století.

Stroj byl navíc docela náročný na řízení, protože technika jízdy na tomto stroji byla poměrně ojedinělá. Musel se řídit vyloženě jemnocitem, jinak po kolejích poskakoval a také špatně topil.

„Bylo by fajn, kdyby jednou lokotraktor skončil jako muzejní kousek,“ podotkl Škuta, který vyfotil jednu z památných mašinek parkující v depu. Podle ohlasů by se našla spousta nadšenců, kteří by si ji nejraději zaparkovali na zahradě.

VIDEO: Řidič DP Ostrava Tomáš Rymel vysvětluje, jak funguje nový antikolizní systém v tramvajích.