Jednání probíhá za zavřenými dveřmi. Jeden ze zmocněnců poškozených Petr Kausta uvedl, že se obviněný Zdeněk K. doznal ke všem skutkům, tedy k vraždě a obecnému ohrožení. Přijal nabídku státního zástupce na doživotní trest vězení.

Neveřejné jednání v budově soudu ale ještě není u konce. Dohodu o vině a trestu mezi obviněným a žalobcem ještě bude muset potvrdit soud.

Pozůstalí nesouhlasí

Někteří pozůstalí s uzavřením dohody už dřív nesouhlasili. Podle nich by se měl muž zpovídat před soudem.

„Proč to udělal? O to se mi jedná! Proč upálil nevinné lidi,“ ptal se dnes po příchodu k soudu Milan Bernat (60). Při požáru přišel o jedenáctiletou vnučku, syna a jeho přítelkyni. „Stále nás to trápí,“ dodal.

Poškozených dnes přišlo do budovy soudu jen pár. Další zastupovali advokáti. „Situace je pro ně tíživá. Proto tady nechtějí být,“ řekl Kausta. Jeho klienti vyčíslili své nároky v řádu milionů korun a za přijatelný trest považují jen doživotí.

Další skupinu poškozených zastupuje Jaromír Parobek. I on a jeho klienti požadují doživotí. „Navíc nesouhlasí s uzavřením dohody,“ podotkl Parobek.

Co se stalo?

Tragickým požárem vyvrcholily dlouhodobé spory Zdeňka K. s jeho synem Lukášem (†32) a manželkou Silvií (†53). Podle obžaloby se v jeho hlavě zrodil ďábelský plán, jak rodině „ukázat“. V den, kdy se v bytě odehrávala rodinná oslava, si přinesl kanystr, polil dveře a zapálil je.

Oheň během několika málo vteřin zachvátil celý třípokoják a především odřízl jedinou únikovou cestu. Byt se totiž nachází v 11. patře. Přesto pět lidí zvolilo raději smrt skokem z mnoha desítek metrů, šest lidí uhořelo. Byly mezi nimi tři malé děti i jedna mladá dívka těsně před porodem. Panelák prošel nákladnou rekonstrukcí a většina jeho obyvatel se do něj vrátila.

VIDEO: Tragédie v Bohumíně. Po žhářském útoku zemřelo 11 lidí, mezi nimi tři děti.

délka: 00:23.92 Video Tragédie v Bohumíně. Po žhářském útoku zemřelo 11 lidí, mezi nimi tři děti ZZS Moravskoslezského kraje