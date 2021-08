I po roce se lidem z okolí domu číslo popisné 1158 v Bohumíně, kde 8. srpna při požáru v 11. patře zahynulo 11 lidí, láme hlas. Někteří je znali osobně, jiní od vidění. Podle psycholožky stačí, když tragédii viděli, trauma si mohou nést i několik let.

Žena zrovna táhne do osudného domu nový sporák. Nedávno se přistěhovala do 4. patra. O hrůze, která se tam stala, ví. „Bydlet se někde musí. Já jsem se pro jistotu na to v televizi ani nedívala,“ hlesne.

U věžáku naproti kouří na schodech Jan (31). I on bydlí v 11. patře. „Občas se mi ten děs vrací, ale hned ty myšlenky zaženu. Domů jsem si hasičák nekoupil, stejně by v takovém případě nepomohl. Spíš uvažuji o žebříku jako pojistce, po kterém by se dalo dostat k sousedům pode mnou,“ zmíní.

Uhořelí byli kamarádi

Opodál na lavičce sedí dva statní muži ze sousedství. Uhořelé znali, s některými byli kamarádi. Když vzpomínají, jednomu z nich, se v očích zalesknou slzy. Pak silně pěstí uhodí do dřeva, jakoby to pomohlo zahnat smutek.

S kamarádem Karlem ukazují na hospodu za sebou. „Tam ten gauner seděl, i s plným kanystrem, než se vydal rozpoutat ten běs,“ ukazují a nadávají, co všechno se dalo udělat jinak, co by, kdyby…

délka: 00:23.92 Video Tragédie v Bohumíně. Po žhářském útoku zemřelo 11 lidí, mezi nimi tři děti ZZS Moravskoslezského kraje

Pak se u nich zastaví další z přátel. „Moje maminka se po události zhroutila,“ sdělí. On i matka byli první, kdo si z parkoviště všimli kouře a volali hasiče.

„Památník obětem, který nechali udělat, se tady nelíbí nikomu. Je to taková deska na zemi s datem, kterou každý přehlédne. Kdyby ho alespoň postavili nebo vyvýšili, ale to prý nešlo kvůli sečení trávy. Nebo tam mohli dát alespoň křestní jména těch lidí," dodává Karel.

Stačilo to vidět

Podle ostravské psycholožky Ludmily Mrkvicové může kdokoliv, kdo neštěstí sledoval, ať už z venku nebo z oken domů v okolí, trpět posttraumatickou stresovou poruchou.

„Ta se většinou projeví až nějaký čas po tragédii. Nemuseli zemřelé znát, přesto se událost může lidem vracet, jen když kráčí okolo toho domu nebo na to místo pohlédnou,“ vylíčila Mrkvicová.

Zaleží na psychické odolnosti každého jedince. Ale někteří by určitě měli vyhledat odborníka, aby to lépe a rychleji zpracovali. „Jinak mohou takové děsivé vzpomínky nešťastníka pronásledovat roky,“ vysvětlila psycholožka.

Není se za co stydět. Po tragických událostech mají problém traumatický zážitek vytěsnit i ostřílení borci ze záchranných složek. „Jim také často pomáhají psychologové,“ řekla psycholožka.

Co se stalo?

V Nerudově ulici v části Nový Bohumín vypukl před 18. hodinou požár v 11. patře panelového domu. V bytě zrovna probíhala rodinná oslava. Dveře bytu podle policie polil benzínem a úmyslně zapálil Zdeněk K. (54), který tak řešil dlouhodobé rodinné spory. V bytě uhořelo nebo se zabilo po pádu z okna v 11. patře 11 lidí včetně příbuzných žháře. Byli mezi nimi i děti a žena ve vysokém stupni těhotenství. Muž se bezprostředně po činu přiznal, čeká na soud ve vazbě.