Do mlžného oparu zahalená Ostrava se ve čtvrtek dopoledne loučí s dalšími nevinnými oběťmi šíleného vraha Ctirada Vitáska (†42). Ten bez mrknutí oka popravil v čekárně fakultní nemocnice Ostrava v úterý 10. prosince sedm lidí. Sbohem dávají příbuzní a přátelé na poslední cestu Simoně D. (†51) a Petrovi Š. (†39).

Patrně se neznali, v čekárně traumatologie FN Ostrava si minulé úterý možná jen odpověděli na pozdrav. Přesto se jejich osudy naplnily společně – zemřeli rukou bezcitného vraha Ctirada Vitáska (†42).

Simona D., manželka poručíka Celní správy, seděla v čekárně na vozíku, Petr, dlouholetý řidič vězeňské služby šel k lékaři na kontrolu se zraněným kotníkem. Domů ke své rodině se už nevrátili.

Nedá se to pochopit

Jejich rozloučení probíhá na Ústředním hřbitově ve Slezské Ostravě, kam se sjeli příbuzní, přátelé a kolegové.

Už půl hodiny před začátkem obřadu postávalo před smuteční síní na šest desítek lidí, kromě rodiny převážně kolegové z Petrovy práce. Všichni měli uniformy vězeňské služby.

S dlouholetým zaměstnancem, Petr byl řidičem u vězeňské služby 19 let, se přišel rozloučit i ředitel ostravské vazební věznice Roman Záhorský. „Je to obzvláště smutná záležitost. Dochází mi slova. Nedá se to vůbec pochopit,“ řekl pro Blesk.cz. Vězeňská služba pořádá pro pozůstalé – rukou střelce zemřeli dva současní a jeden bývalý zaměstnanec – sbírku. Po Petrovi Š. zůstal syn (9).

Ve stejný čas

Úderem 11. hodiny se rodina začala loučit v Malé obřadní síni Ústredního hřbitova ve Slezské Ostravě i se Simonou. Obřad je určený jen pro nejbližší zarmoucenou rodinu. „Je to pro nás nesmírně citlivé," řekla před obřadem maminka manžela Simony.

Sedm náhodných obětí

Své náhodně vybrané oběti popravil šílený hypochondr Ctirad Vitásek (†42) v čekárně traumatologie v úterý 10. prosince. Zastřelil sedm lidí a dva zranil. Mezi mrtvými jsou dva pracovníci ostrahy věznice Petr Š. (†39) a Petr L. (†49) a jejich bývalý kolega Robert P. (†46). Popravil seniorku (†68) i Simonu D. (†51), která čekala na ošetření na vozíčku. Zabil také čtyři roky v důchodu přesluhující laborantku z nemocnice Danu T. (†64), která podlehla zraněním o dva dny později, a stal se sedmou obětí. Nejmladším zastřeleným je Oskar J. (†28).

Ctirad Vitásek, který vraždil patrně z chorobného přesvědčení, že má rakovinu a nikdo jej nechce léčit, spáchal ten samý den sebevraždu.

VIDEO: Svědkyně střelby z FN Ostrava: Na lůžku vezli postřelenou paní, tekla z ní krev...

délka: 01:15 Video Svědkyně střelby z FN Ostrava: Na lůžku vezli postřelenou paní, tekla z ní krev... Michal Charbulák

VIDEO: Přímá svědkyně střelby v Ostravě o "popravách" v čekárně: Dceru jsem kryla tělem.

délka: 01:42.32 Video Přímá svědkyně střelby v Ostravě o "popravách" v čekárně: Dceru jsem kryla tělem FTV Prima

VIDEO: Psycholog Štěpán Vymětal k prožívání následků traumatu.