Rak

Hned ráno se budete cítit naprosto skvěle a dobrá nálada bude pokračovat až do pozdějších hodin. V práci na sebe upozorníte pílí a svědomitostí. Do placu přidáte i smysluplné nápady. Věříte si, a to je hlavní. Jen tak se dokážete vyhnout problémům.