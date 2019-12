Zásah policie byl profesionální. „Hlídka jede na místo a téměř nikdy neví, do jaké situace přesně jede. Musí se rozhodovat ze vteřiny na vteřinu, je to hrozně náročné pro tu psychiku a my se dlouhodobě policisty prvosledových hlídek snažíme co nejlépe připravit na tu situaci. Ale dokud se do ní policista nedostane, tak nikdy ani on sám nemůže vědět, jak bude reagovat,“uvedl Martin Ondrášek, 1. náměstek policejního prezidenta v pořadu Blesk.cz Epicentrum.

„Z informací, které mám, moravskoslezská policie postupovala velmi rychle a velmi profesionálně a v tuto chvíli nevím o žádné okolnosti, která měla být naprosto zásadně jinak nebo která negativně ovlivnila tu událost a zákrok policie,“ dodal.