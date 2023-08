„Přijel jsem akorát domů ze služby na dispečinku v Olomouci. Chystal jsem si večeři, když v tu chvíli nám hlásili poplach,“ zavzpomínal na večer 24. července Jan Polcer, který vedle zaměstnání u profesionálních hasičů působí také jako velitel dobrovolných hasičů v rodném Újezdě.

„Hned jsem běžel do hasičárny, naložil jsem kolegy a vyrazili jsme na místo. Z hlášení jsme věděli, že jde o čas,“ líčil Polcer. Po příjezdu vystřídali vedoucí tábora, kteří prováděli laickou resuscitaci. „Nasadili jsme defibrilátor. Bylo to poprvé, kdy jsme s ním pracovali, a je to vynikající přístroj. Naprosto dokonale to člověka navádí, co má dělat,“ chválil stroj Jan Polcer.

Intenzivní emoce

„Musím říct, že to je hrozný pocit, když máte pod sebou třináctileté dítě, které nedýchá a nebije mu srdce. Sám mám dvanáctiletou dceru a sedmiletého syna, takže jsem to opravdu intenzivně prožíval. Jsem šťasten, že to dobře dopadlo,“ přiznal. Od hasičů převzali resuscitaci malého táborníka lékaři záchranky, která ho letecky dopravila do ostravské nemocnice.

Šťastná zpráva

„Když asi po týdnu přišla od rodičů fotka, na níž se klučina usmívá a ukazuje palec nahoru, všem se nám trochu ulevilo. Opravdovou radost však zažíváme až teď, kdy přišla zpráva, že kluk je už doma a bez následků,“ řekl šťastný hasič.

Řetězec spásy

Podle Jana Polcera má na záchraně chlapce zásluhu celý řetězec lidí, kteří věděli, co mají dělat. „Kluk měl od začátku skvělou péči. Personál tábora záchranu začal, my jsme pokračovali, od nás to převzala záchranka a vše dokončili skvělí lékaři v ostravské nemocnici,“ konstatoval Polcer. Nasazení vedoucích i hasičů chválil také lékař záchranky, právě díky včasnému zásahu nemá hoch trvalé následky.

Doktor líčil: Oživoval ho jednou rukou

Po vedoucích a hasičích v boji o chlapcův život pokračoval i lékař Martin Kutěj z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Laiky pochválil za to, že s oživováním začali ihned. „Jeden z vedoucích dokonce resuscitoval jednou rukou, protože do druhé ho výboj zasáhl také,“ řekl Kutěj České televizi. Po převozu do nemocnice diagnostika odhalila, že chlapcův mozek je v pořádku, a péči převzalo dětské ARO.

