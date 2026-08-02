Ještě na konci roku 2024 se v Brně prodávaly byty v průměru za 131 300 Kč/m2, od té doby každého čtvrt roku cena roste, na konci loňského roku to bylo už 145 600 Kč/m2 a nyní po půl roce roku letošního je cenu už 158 600 Kč/m2.
„Ceny bytů v Praze se za poslední dva roky pohybují mezi 140 – 160 tisíci Kč/m2. To je cena, která odpovídá například Helsinkám ovšem s tím rozdílem, že lidé v Praze na běžný nový byt potřebují 15 až 16 hrubých ročních mezd, zatímco v Helsinkách jde přibližně o 9 mezd,“ upozornil analytik portálu Hyponamiru.cz Miroslav Majer.
Vyšší prodeje podle něj přicházejí paradoxně v době, kdy začaly platit náročnější podmínky pro financování. „Od dubna začaly banky u investičních hypoték uplatňovat přísnější limity,“ upozornil analytik.
Při předpovědi je ale analytik opatrný. „Poptávka po novém bydlení je vysoká, na druhou stranu se do výhledu promítá nejistota kvůli napětí v Hormuzském průlivu, které může ovlivnit energetické trhy a náklady na dopravu. Na to může reagovat centrální banka zvýšením základních úrokových sazeb, což by se projevilo u nových hypotéčních úvěrů,“ dodal Lamka.
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