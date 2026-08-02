Ještě na konci roku 2024 se v Brně prodávaly byty v průměru za 131 300 Kč/m2, od té doby každého čtvrt roku cena roste, na konci loňského roku to bylo už 145 600 Kč/m2 a nyní po půl roce roku letošního je cenu už 158 600 Kč/m2.

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„Přesto se jen ve druhém čtvrtletí v Brně prodalo 416 novostaveb, to je o 118 bytů více, než loni! Nesledujeme přitom ani náznak ochlazení poptávky,“ řekl analytik společnosti Trikaya Dalibor Lamka (na snímku). Ceny tak dorovnaly Prahu.

„Ceny bytů v Praze se za poslední dva roky pohybují mezi 140 – 160 tisíci Kč/m2. To je cena, která odpovídá například Helsinkám ovšem s tím rozdílem, že lidé v Praze na běžný nový byt potřebují 15 až 16 hrubých ročních mezd, zatímco v Helsinkách jde přibližně o 9 mezd,“ upozornil analytik portálu Hyponamiru.cz Miroslav Majer.

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Nejvyšší cena za m2 v Brně e podle Lamky u nejmenších bytů 1+kk, kde už cena přesáhla 171 000 Kč/m2. „Tyto byty se prodávají kolem 5,5 milionu Kč. Nejvíce žádané byty jsou o dispozici 2+kk, které se prodávají přibližně za 7,7 milionu Kč, 3+kk jsou za 10,4 milionu Kč a 4+kk za 14,5 milionu korun,“ upřesnil Lamka.

Vyšší prodeje podle něj přicházejí paradoxně v době, kdy začaly platit náročnější podmínky pro financování. „Od dubna začaly banky u investičních hypoték uplatňovat přísnější limity,“ upozornil analytik.

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Developeři tento trend evidentně předpokládali a na trh doslova sypou nové a nové byty. „Aktuálně je v Brně k dispozici 2551 nových bytových jednotek, to je o 85 % více, než před rokem,“ zdůraznil Lamka s tím, že do výstavby v Brně se zapojili už i developeři dříve spojení výhradně s Prahou.

Při předpovědi je ale analytik opatrný. „Poptávka po novém bydlení je vysoká, na druhou stranu se do výhledu promítá nejistota kvůli napětí v Hormuzském průlivu, které může ovlivnit energetické trhy a náklady na dopravu. Na to může reagovat centrální banka zvýšením základních úrokových sazeb, což by se projevilo u nových hypotéčních úvěrů,“ dodal Lamka.

VIDEO: Stavební veletrh v Brně představil, jak se dá bydlet na malé ploše.

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Stavební veletrh v Brně představil, jak se dá bydlet na malé ploše.
Zdroj: Hynek Zdeněk