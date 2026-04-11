S proměnou dlouhodobě zanedbaného prostoru mezi ulicemi Veveří, Kounicovou, Pekárenskou a Sokolskou začal developer na jaře.
Pozemky, na nichž ještě do loňska fungoval supermarket a parkoviště, společnost koupila v roce 2017. Stavět chtěla výrazně dříve, ale až do prosince 2023 se táhlo územní a stavební řízení.
„Nyní děláme přípravné práce a samotné zahájení výstavby je naplánované na polovinu letošního roku,“ řekla jednatelka společnosti Jana Kremláčková.
Zeleň i geotermální vrty
Architektonické řešení zpracovala Eva Jiřičná s Petrem Vágnerem z ateliéru AI design. Řady domů jsou umístěné jak podél ulic Veveří, Kounicovy a Pekárenské, tak ve velkém vnitrobloku. Na střechách objektů návrh počítá s výsadbou zeleně.
V podzemí budou garáže pro obyvatele a návštěvníky nákupního centra. Součástí stavby budou také geotermální vrty, které mají sloužit nejen pro výrobu tepla a ohřev teplé vody, ale i k chlazení budovy.
Platan zůstane
Dominantou nároží Veveří a Pekárenské zůstane chráněný více než stoletý platan, podle něhož ponese název i samotné obchodní centrum. Hotovo by mělo být v roce 2029, náklady na výstavbu se pohybují v miliardách korun.
Dříve se uvažovalo, že v místech současné výstavby by měla být stanice podzemní dráhy, která má v budoucnu pod Brnem vést. Současný územní plán sice trasu stále vede okolo pod ulicí Veveří, ale není v něm definováno, kde mají vzniknout stanice.
