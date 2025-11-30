Hlavním problémem nových družstevních bytů nebude ani tak jejich cena, nebo lokalita, ale neskutečná pomalost výstavby. Zatímco první zájemci si mohli podávat žádosti už v roce 2018, dodnes se takříkajíc do země nekoplo a radnice přiznává, že teprve nyní, na konci roku 2025, připravuje zadávací podmínky pro výběr zhotovitele.
Zmírní podmínky
„Vzhledem k časové prodlevě řada ze zájemců vyřešila svoje bydlení jinak. Vlivem těchto okolností jich nyní rezervační smlouvy podepsalo jen několik desítek. Družstevních bytů se ale chystá přes 300,“ přiznala mluvčí magistrátu Radka Loukotová.
Radnice se proto rozhodla, že podmínky zmírní a umožní, aby se o byty mohli hlásit i jednotlivci. „Je to čím dál silnější demografická skupina, která bude hrát ve společnosti čím dál větší roli, a je tedy potřeba i jim pomoci se v Brně stabilizovat. Singles bychom nabídli menší, dvoupokojové byty, které jsou ale stále poměrně velkoryse pojaté a mají v průměru 57 m2,“ řekla náměstkyně primátorky Karin Podivínská.
Musí mít vysokou výplatu
Má to ale háček. Jednotlivci musí být ve věku 18 až 45 let a mít výrazně nadprůměrnou mzdu. „Kritériem je měsíční příjem 45 až 90 tisíc čistého. Dále nesmí vlastnit ani spoluvlastnic nemovitost určenou k bydlení,“ upřesnila mluvčí magistrátu.
Ti, kteří podmínky splní, musí nejprve uhradit rezervační poplatek ve výši 100 tisíc korun, který se poté odečte od členského vkladu, který bude 15 až 50 % z celkové ceny bytu. U nich se aktuálně počítá s částkou 97 tisíc Kč/ m2.
Nejméně čtyři roky
Podle brněnské radnice mají být nové byty postaveny a zkolaudovány v roce 2029, přičemž zájemci musí akceptovat možné navýšení ceny až na 115 tisíc Kč/ m2.
Pokud by bylo vyšší, mohou odstoupit s tím, že se jim vrátí rezervační poplatek. Stejně tak mohou odstoupit i za předpokladu, že byty nebudou k dispozici do 31. 12. 2030.
