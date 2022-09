Beran

Pokud si se sebou nebudete vědět rady, věřte, že za to může dnešní úplněk. To však neznamená, že vám bude všechno odpuštěno. Hvězdy vám radí velké opatrnosti při komunikaci, a to zejména v případě, jste-li zadaní. Některé věci vám nebudou odpuštěny.