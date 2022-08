Nevyužívaný městský pozemek v Řečkovicích se promění v lesopark. Místo bylo řadu let nepřístupné, zarostlé jako džungle, plné náletových dřevin, stavební sutě a dalšího odpadu. Práce by měly stát více než 1,6 milionů korun a skončit v roce 2023.

V okolí ulic Škrétovy, Družstevní a Terezy Novákové v brněnské čtvrti Řečkovice vyroste do příštího roku lesopark. Jeho vznik v oblasti nevyužívaného městského pozemku neodhlasovali politici, ale sami obyvatelé Brna v rámci projektu Dáme na vás. „Díky projektu z participativního rozpočtu vznikne místo pro odpočinek dětí, dospělých i seniorů,” řekl náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný.

Ohniště a zeleň

Součástí lesoparku v Brně-Řečkovicích budou takzvané mlatové pěšiny, což je zpevněný povrch, který má přírodní vzhled. Chybět nebudou ani atrakce pro děti jako klouzačky a pískoviště. „Výsledkem realizace bude lesopark doplněný lavičkami, odpadkovými koši, ohništěm a herními prvky tak, aby byl zachován současný prostor,“ sdělil Koláčný.

Lesopark by měl být přístupný už v příštím roce. Záměrem je využít v největší možné míře toho, co již na pozemku vyrostlo, tedy stromy, keře a různé byliny. Vysazena bude ale i nová zeleň. „Líbí se mi hlavní myšlenka projektu, tedy zachovat v co největší míře stávající dřeviny, tento pozemek otevřít a funkčně jej začlenit do sídliště,“ vysvětlil náměstek.

Kromě parku i byty

V oblasti vyrostou také nové byty. „Ve druhé části pozemku, blíže při ulici Terezy Novákové, připravujeme výstavbu dvou bytových domů s celkem třiadvaceti startovacími byty pro mladé rodiny. Dokončit bytové domy bychom chtěli zhruba v letech 2024 až 2025,“ dodal náměstek brněnské primátorky Jiří Oliva. Projekt bude stát více než 1,6 milionu korun.