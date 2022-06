Lev

Na začátku pracovního týdne to s vámi vypadalo všelijak, ale nyní jste opět v kondici. Mentálně jste se posílili a jdete si za svým cílem. Po fyzické stránce je to poněkud horší, ale i to se příští týden změní. Nebuďte tedy smutní a vyhraďte si čas na odpočinek.