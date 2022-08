Třešinka na dortě veletrhů módy Styl a Kabo na brněnském výstavišti je opět zpátky. Po pauze způsobené protikoronavirovými opatřeními se do jejich programu vrátily tradiční módní přehlídky. Ujít si je nenechali v roli hostů herec Lukáš Langmajer, herečka Jana Stryková a moderátorka Eva Decastelo.

Obě dámy si pochopitelně nenechaly ujít v pavilonu P také četné stánky vystavovatelů. A také obohatily svůj šatník o nové kousky. „Líbilo se mi lněné zboží, koupila jsem tři košile, navíc vyšly příznivě i cenově. Navíc jde o českého výrobce, domácí je holt domácí,“ svěřila se Eva Decastelo.

Také Jana Stryková přiznala, že je příznivkyní přírodních materiálů od domácích výrobců. Lukáš Langmajer měl prý oči jen pro dětskou obuv ze zcela prozaického důvodu. „Naše dvě děti půjdou do školy, zajíma mě tudíž kvalitní dětská obuv. A taky jsem koukal, co by padlo mé manželce,“ prozradil herec.

Eva Decastelo se Blesku svěřila, že modelky, které se o víkendu na molech objevily, podtrhují zážitek, které milovníci módy vyžadují. „Ty konkurzy se vydařily, holky mají šmrnc, vypadají skvěle, usmívají se.“

Sama se ujala moderování jedné z nich, navíc předvedla model od návrháře Miroslava Michaela Knota. „Vybral si mých 158 centimetrů, tak je musel poněkud zkrátit,“ usmívala se moderátorka, která ale dokázala, že jí to v róbě vskutku seklo.

Letos se do Brna na veletrhy Styl a Kabo sjeli vystavovatelé ze 12 zemí, přesněji 40 firem. V doprovodném programu bylo na každý den naplánovaných několik módních přehlídek, odborných a trendových přednášek. Odborný program se zaměřil na zdravou obuv.