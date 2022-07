Michal vyvrací obavy, že by se se svým hendikepem měl šetřit. Jak se ukázalo, opak je pravdou. „Mám problém hlavně s vysokými tepy, což je při dlouhém běhu v pohodě, protože mám nižší tempo. Naopak nějaký kratší závod by byl pro mé srdce větší darda, to mi potvrzují i doktoři. Vypadá to divně, ale je to tak,“ vysvětlil.

Ženy doběhly

O tom, že poslední závod byl jen pro hrstku nejodvážnějších, svědčí fakt, že na start se postavilo jen sedm mužů a dvě ženy. „Z chlapů jsme dokončili jen tři, dámy to naopak zmákly až do konce. Běžely skvěle, klobouk dolů. Není to ani tak neobvyklé, protože po určité vzdálenosti už se ta fyziologie vyrovná a nehraje dál roli. Je to taky hodně i o hlavě,“ řekl Krška.

délka: 01:01.70 Video Video se připravuje ... Běžec Michal Krška, kterému ve spánku přestalo bít srdce. Blesk TV Zdeněk Matyáš

Připustil před startem obavy, před dvěma roky totiž ultramaraton nedokončil. „Byl to jediný běh v kariéře, který jsem nedokončil. Dost mě to štvalo, měl jsem proto teď velkou motivaci.“

Obrovský bojovník! Zákeřná nemoc připravila sportovce Jakuba (21) o nohu, s protézou teď závodí

Vyhecovali ho

Krize přišla i tentokrát. A hned dvakrát. Pomohl jiný běžec, jeho vítěz Ivan Králík a poté i manželka Lucie. „Ivan mě hecoval někde na 95. kilometru, vrátil mě na trať. Horší to bylo nějakých 25 kilometrů před cílem. To jsem fakt už málem brečel vyčerpáním. Volal jsem si s Luckou a řekla mi, že je to už jen kousek a bylo by škoda to zabalit. Fakt mě zvedla a já to dokázal,“ popisuje nejtěžší okamžiky na trati.

Když pak po 23 hodinách dosáhl na cílovou metu, čekalo Michala to nejkrásnější ocenění. V cíli ho objala manželka Lucie, dcerky Eliška (3) a Nikolka (6) si celou slávu užily až druhý den. „Doběhl jsem v jednu v noci, holky už spaly ve stanu. Příští rok zkusím repete a doběhnout o pár hodin dřív, ať jsou u toho všechny tři," usmívá se Michal.

Konečně do toho "praštili"

Michalův jubilejní 40. závod na dlouhé trati je pro něj zároveň další motivací. „Přemýšlím o maďarské akci s názvem Ultrabalaton, což je necelých 250 kilometrů kolem celého Balatonu. A pak mě láká nejslavnější ultramaraton na světě Spartathlon v Řecku. Nic delšího v Česku není,“ přemítá Michal.

Léto ovšem nestráví jen při běhu. Víc se teď chce věnovat také rodině. „Máme nový domeček a s Luckou jsme se po 10 letech vzali,“ usmívá se nezdolný vytrvalec.