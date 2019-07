Drobná žena s nezlomnou vůlí, tak jí charakterizují přátelé okolo 42 kilometrů a 195 metrů dlouhé běžecké trati. Na adresu rodačky z Berlína skládají i zkušení harcovníci jen komplimenty. „Je to neskutečné. Vím, že běhat maratony začala po čtyřicítce, navíc bez nějaké větší přípravy. Nezbývá než smeknout,“ nechal se slyšet vytrvalec Daniel Orálek (49), který Moravský ultramaraton vyhrál o víkendu už podvanácté.

„Prostě jsem tehdy chtěla zkusit něco jiného. A už jsem na tom závislá desítky let,“ řekla Blesku matka tří dětí. Svůj první maratonský běh zvládla na 4 hodiny a 20 minut, dnes jich má na svém kontě neuvěřitelných 2150!

Potomci mají raději karate a tanec

A co na její vášeň říkají potomci? „Vždycky mi jen řeknou, ať se vrátím domů v pořádku. Nikdo z nich mě nenásleduje, věnují se karate nebo tanci,“ usmívá se rekordmanka.

Během 40 let běžela na různých místech planety, nejraději vzpomíná na ostrov Reunion, kde 162 kilometrů dlouhá trať vedla mezi potoky, skálami a vulkány.

Na cesty za maratonem si vydělává brigádami

Sigrid i ve svém věku chodí na brigády, ale si mohla zaplatit cesty za milovaným běháním. „Můj důchod by mi na to nestačil,“ tvrdí žena, která v okolí Lomnice na Brněnsku zvládla během týdne porci 300 kilometrů. Ve vedru, dešťových přeháňkách i chladném větru ani na chvíli nepomyslela na to, že by ji mohlo něco zastavit.

Trápí ji cukrovka, která jí ubírá cit v rukách. Běhá v rukavicích, aby jí ruce neprochladly. „Občas je to těžké, ale pro ten pocit v cíli, že to člověk nevzdal, to podstupuji znovu a znovu. Je to moje životní láska," ubezpečuje žena, která je ve svém vlasti mezi vytrvalci skutečnou legendou.