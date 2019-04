Peníze putují pro Středisko rané péče Brno, které bezplatně pomáhá rodinám se zdravotně postiženými dětmi. „Trasa dlouhá jeden kilometr byla bezbariérová a zvládl ji každý, i maminky s kočárky, nebo malé děti na odrážedlech. Každý, kdo dorazil do cíle, získal pamětní medaili,“ říká mluvčí střediska Irena Jelínková.

Hmatové pexeso

„Podporujeme nejmenší děti do sedmi let. Poradkyně jezdí přímo do rodin a ukazují rodičům, jak si s dětmi hrát, aby v rámci možností zlepšovali zrak. Stimulujeme zrak, aby se zachránilo, co se ještě dá. Rodinám zdarma půjčujeme i pomůcky pro trénink náhradních smyslů, například pro sluch, hmat,“ říká Jelínková.

Některé pomůcky bylo možné si vyzkoušet v neděli v rámci doprovodného programu půlmaratonu. „Jednou z pomůcek je hmatové pexeso Jedná se vlastně o kolečka s různými povrchy. Lidé si nasadí na oči klapky a hledají dvojice. Kolečka jsou kupříkladu ze šmirglpapíru, plyše, či jutoviny,“ vysvětluje Jelínková.

Bojovník Fabiánek

Jedním z „klientů“ střediska je i šestiletý Fabiánek, který se narodil předčasně o 10 týdnů. Vážil jen něco přes kilo a půl, měl potíže s dýcháním a musel podstoupit několik transfuzí. V důsledku toho má zdravotní potíže, mimo jiné se zrakem. I když je Fabiánek dle slov svých rodičů velký bojovník, situace rodiny není jednoduchá. Velkou pomocí je, že poradkyně za nimi jezdí domů.