Je usměvavá a navenek stejná, jako každá jiná holčička v jejím věku. Ella Marie (8) z Brna přitom od narození bojuje s těžkým osudem. Je neslyšící a podle lékařů neměla kvůli rozštěpu páteře nikdy chodit. Jenže nezdolná vůle její i rodičů dokázala divy! Ella běhá a nyní má i velkou šanci slyšet! Jediné, co rodině chybí, jsou peníze na operaci, která by ji umožnila poprvé v životě slyšet hlas své mámy a táty...

„Ellenka se narodila s rozštěpem páteře. Lékaři nás upozornili, že je téměř jisté, že ochrne a skončí na vozíku. Nasadili jsme na období několika let bolestivou, ale účinnou Vojtovu metodu, následně také Bohatha metodu,“ řekla maminka holčičky Eva (41).



Dívka se ukázala jako obrovská bojovnice. „Když jsme viděli, jak obrovský posun udělala, riskli jsme poměrně komplikovanou operaci, která dopadla dobře a Ellenka začala chodit. To byl zázrak,“ zdůraznila maminka.

Sluch jí může vrátit operace

Ellenku ovšem sužuje ještě jeden problém. Od narození trpí oboustrannou ztrátou sluchu. Bohužel se o ní rodiče dozvěděli až později. Cestou jak vrátit dívence sluch je kochleární implantace. Hradí ji zdravotní pojišťovna. Jenže, jen za určitých předpokladů.



„V roce 2013, kdy jsme na to přišli, neexistoval implantát pro případ anomálie tvaru vnitřního ucha, jaký má Ellenka. Když se pak konečně objevil, začala jednání se zdravotní pojišťovnou, která se protáhla. Mezitím bylo dceři sedm let, což je limitní věk pro operaci hrazenou pojišťovnou,“ vysvětlila maminka dívenky.

Bez pomoci jiných to nezvládnou

Rodině tak zbyla pouze druhá možnost. Získat finance na operaci. Pomáhá ji s tím Nadace Dar sluchu. „Implantát stojí od 518 do 630 tisíc korun. S předoperační a pooperační péčí to vyjde všechno na téměř milion korun. To s manželem nemáme šanci sami dát dohromady," říká smutně maminka.

Rodině nyní částečně pomohla část výtěžku z dražby na Plese jako Brno a na účtu Ellenky je už přes 440 tisíc korun. Pokud se dostaneme na půl milionu, jdeme okamžitě do operace, i kdybychom se měli zadlužit,“ zdůraznila Eva.



Transparentní účet 2300942189/2010 má rodina u Fio banky. Z něj je patrné, že lidé pomáhají i po stokorunách. „Moc nám to pomáhá v naději pro naši dceru,“ uvedla žena, která je pečovatelkou postižených dětí.

