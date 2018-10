Poznali se před 8 lety. Dlouhé roky ale byli jen kamarádi. „Dohromady jsme se s Michalem (†31) dali až před třemi lety. Uvědomili jsme si, že spolu chceme zestárnout,“ zavzpomínala Nicole.



V té době se už mladá žena léčila s roztroušenou sklerózou. „Byl mi přitom vždy velkou oporou. Když tragicky zahynul 4. října při nehodě u Hodonína, zhroutil se mi svět,“ přiznala se slzami v očích.

Nyní je na výchovu jejich syna sama. Každé pomoci si moc váží. Nemoc ji ale péči komplikuje. „Nohy mám v křečích a bojím se invalidního vozíku. Léčba nezabírá, jak bych potřebovala. Lékaři proto plánují změnu,“ přiznala.



Dodnes pořádně neví, co se toho osudného rána u Hodonína stalo. Proč se ve zúženém místě silnice Michal čelně srazil s nákladním autem. „Přesnou příčinou nehody se policisté dále zabývají,“ řekl mluvčí policie Petr Zámečník.

Mladá maminka je vychována tak, že žije jen z toho, na co si dokáže vydělat. Je odkázána na rodičovský příspěvek a částečný invalidní důchod.

Nerada by se dostala do dluhové pasti. Vděčná je proto za každou pomoc. Veškeré dary, které ji přijdou na účet: 1480949024/3030 poctivě zdaní.

