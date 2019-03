Svou maminku Zdenu Mašínovou (1907 až 1956), která nedávno získala ocenění jako účastnice protikomunistického odboje, by chtěla její dcera Zdena (85) po desetiletích konečně důstojně pohřbít. Tento týden se s pražským magistrátem konečně dohodla na vyzvednutí ostatků z hrobu na Ďáblickém hřbitově.

Zdena Mašínová starší trpěla v nacistických i komunistických věznicích. Komunisté ji doslova umučili – rakovinou nemocné ženě odmítali léčbu a nechali ji spát na holé zemi. Zemřela v roce 1956 v krutých bolestech, trpěla rakovinou tračníku, v táboře nucených prací v Pardubicích.

Trpěla za syny

„Moje maminka byla vzácná osoba, velmi statečná žena. Měla tragický konec svého života v komunistickém vězení,“ připomněla její dcera Zdena na nedávném pietním aktu u příležitosti akce „Aby se nezapomnělo“ v brněnské věznici Cejl.

„Nechali ji téměř rok bez jakékoliv pomoci se zhoubným onemocněním v ruzyňské cele na betonové podlaze, bez matrace, bez pokrývek. S babičkou jsme žádaly o omilostnění, ale bylo nám sděleno, že s tím nelze počítat. Není převychovatelná vzhledem k lidově demokratickému zřízení,“ připomíná Zdena Mašínová mladší.

Teprve před pár týdny, šedesát tři let po smrti, se Zdenka Mašínová starší dočkala ocenění in memoriam jako účastnice protikomunistického odboje. „Pro mne je to téměř neuvěřitelné zadostiučinění. Nyní se konečně dočkala tohoto uznání,“ říká dcera.

Touha po důstojném pohřbu

Praha se nakonec tento týden domluvila se Zdenou Mašínovou mladší na vyzvednutí ostatků její matky. Nyní město začne dohledávat nutné dokumenty a poté vyřídí povolení k exhumaci. Kdy přesně by se mohla uskutečnit, zatím není jasné.

„Chtěla jsem už těsně po jejím úmrtí, aby mi na pankrácké věznici vydali její ostatky. Vůbec se mnou nechtěli jednat,“ vzpomíná.

Nakonec zjistila, kde její maminka leží - na hřbitově v Ďáblicích v hromadném hrobě s ostatky asi 40 dětí, které také měly zemřít na Pankráci.

Nacisty přežila, komunisty už ne

Mašínová starší byla zatčená kvůli protikomunistickému odboji jejích synů, o němž ale neměla žádné informace. Synové Ctirad a Josef jí svou činnost tajili. Měla pykat za to, že se jim podařilo prostřílet za hranice a později vstoupili do nepřátelské americké armády.

Mašínová byla zavřená už v době nacismu v souvislosti se zatčením jejího manžela generála Josefa Mašína staršího. Jeden z nejslavnějších bojovníků proti Hitlerovi, člen legendární odbojové skupiny Tří Králů, byl popraven v roce 1942.

