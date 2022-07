„Na světě existuje jen velmi málo vesmírných dalekohledů, které jsou schopné pozorovat vesmír v ultrafialové části světelného spektra. Jedním z nich je Hubbleův vesmírný dalekohled, který je ale velký a získat tam pozorovací čas je velmi drahé a těžko dostupné,“ vysvětlil podnět pro vznik nového dalekohledu Norbert Werner z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.



Bude sledovat srážky hvězd

Sledování ultrafialového části záření je klíčové pro poznání vzniku vesmíru i těžších kovů, než je železo, například zlata, platiny. A možné je pouze z vesmíru. Zemská atmosféra ho totiž pohlcuje.

délka: 00:10.73 Video Video se připravuje ... Norbert Werner z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity ukazuje přístroje, které v Brně již vznikly a zachycují gravitační vlny ve vesmíru. Hynek Zdeněk

„Primárním cílem nového dalekohledu bude sledovat srážky neutronových hvězd, tzv. kilonov. To se zatím celosvětově podařilo pouze jednou v historii, a to 17. srpna 2017. Náš dalekohled by měl mít potenciál zachytit kilonovy několikrát ročně a možná až každý týden,“ upřesnil Werner.



Je to „prcek“

Dalekohled nemá mít nijak oslňující rozměry. „Průměr zrcadla bude 30 cm a délka čočky by měla být do jednoho metru. To je ale pro snímání dostatečně kvalitní. Obrovskou výhodou bude jeho zorné pole, které bude výrazně větší než u Hubbleova teleskopu, navíc ho bude možné otočit do pěti minut. Nic podobného na světě dosud není,“ zdůraznil vědec z Masarykovy univerzity.