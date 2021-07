V červenci bude zatím nejkomplikovanější model, který kdy hvězdárna nechala vyrobit, k vidění v parku na Kraví hoře. V srpnu jej doplní i modely Země a Měsíce. Brno získá prvořadou letní atrakci.

„Práce zabrala pár měsíců. Jen tvorba textury trvala v grafických programech tři týdny. Předcházelo jí shánění podkladů z americké NASA a jejich úpravy, aby byly výstupy použitelné při tisku,“ řekl jeden z tvůrců Michal Okleštěk.

Mravenčí práce

„Povrch Marsu je tvořený krátery, planinami, koryty po lávových řekách. Všechno správně graficky zpracovat byla mravenčí práce,“ doplnil jeho kolega Jan Machát. Unikátní model nazvali Marsmeloun.

Základem bylo 73 000 záběrů s rozlišením až osm metrů, které pořídily sondy Viking 1 a Viking 2 v letech 1975 až 1982. „Jedná se dosud o nejlepší mapu Marsu, kterou jsme měli kdy k dispozici,“ řekl šéf Hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek.

Obří modely planet budou k vidění v parku na Kraví hoře. V červenci samotný Mars, v srpnu Mars, Země a Měsíc ato od 12. do 18. července, a pak od 5. do 12. srpna vždy od 14 hodin do půlnoci.

Co uvidíte na Marsmelounu?

Na modelu je patrná celá řada výjimečných detailů: polární čepičky, sopky, nejrůznější údolí a samozřejmě i krátery. Polární čepičky obsahují směs vody a oxidu uhličitého, která vymrzá z atmosféry. Na okrajích má podobu tenké jinovatky, uprostřed je to ale ledová vrstva o tloušťce až 1 kilometr.

Na Marsu jsou i Cheb, Tábor či Nýrsko

Velké krátery na povrchu Marsu jsou zpravidla pojmenovány podle významných vědců, ty menší podle pozemských měst. Poblíž jižního pólu je kráter Mendel o průměru 77 kilometrů, Marťanskou poctou je vyznamenáno i město Cheb (průměr 8 km), Njesko (podle Nýrska, 28 km) a Tábor (19 km).

Morava Valles o délce přes 350 km je pak skoro stejně velká jako její pozemský protějšek.

Do nejmenšího detailu

Lidé si na modelu prohlédnou i Údolí Marineru – neboli Valles Marineris. Rozsáhlý údolní systém byl objeven teprve v roce 1965 sondou Mariner 9 a tak nese její jméno.

Je to unikát v celé Sluneční soustavě: Délka údolí dosahuje 4000 km, to je pětina celkového obvodu planety, široké je místy až 600 km, hluboké 6 km. Vznikl v místech zeslabení kůry Marsu.