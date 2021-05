Po vlně protestů Brno ustoupilo od nápadu postavit další – třetí – nemocnici na Kraví hoře. Pro špitál, do kterého by se měly v budoucnu sloučit dvě stávající nemocnice, bude hledat novou lokalitu.

„Město dnes provozuje dvě nemocnice a je pravda, že jsou ty domy stovky let staré a je to problém. Zároveň vnímáme podněty, aby na Kraví hoře vznikl park. Budeme o tom dál jednat na poradě vedení i s VUT a budeme to směřovat k tomu, abychom ideálně vytipovali jinou lokalitu pro městskou nemocnici,“ uvedl náměstek primátorky Petr Hladík.

Se záměrem vybudovat nemocnici na Kraví hoře nesouhlasilo Vysoké učení technické (VUT), na jeho pozemku měla vzniknout, ani nedaleká hvězdárna, zahrádkáři či komunální politici

„Nesouhlasím s tím. Všemi legálními prostředky budu dělat všechno proti tomu. I kdyby mne to mělo stát místo,“ uvedl například šéf hvězdárny a senátor Jiří Dušek.

délka: 00:14.35 Video Kraví hora je fenomén a měla by být zachována: Navrhovaná stavba nemocnice vyvolala zděšení. Markéta Malá

Několik míst

Podle náměstka Hladíka existuje několik nápadů, ale zároveň není mnoho pozemků, kam by se nemocnice vešla.

„Uděláme si detailní analýzu a za týden v pondělí se o tom budeme bavit. Co se týče času, jsme úplně na počátku. Musí se udělat ekonomická studie,“ uvedl.

Náklady na vybudování nové nemocnice zatím nejsou známy, bylo by to ale asi v řádu miliard korun. „My dnes ale dáváme do obou nemocnic ročně celkový příspěvek na provoz 100 milionů korun. Pokud by v novém objektu dokázaly dohromady hospodařit bez příspěvku, proč by město nemohlo tuto částku dávat do splátek za nemocnici v moderních prostorách. To dává smysl, ale musíme k tomu jít kus cesty,“ podotkl náměstek.