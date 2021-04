Vila se začala stavět už počátkem 60. let 19. století, je netradiční ukázkou architektury v duchu art deco s prvky secese. Objekt je od roku 2010 kulturní památkou, bývala v ní i mateřská školka. V současnosti se ale nachází v havarijním stavu.

„Celkově si vyžádá náklady zhruba 120 milionů korun, získaná dotace pokryje asi třetinu,“ řekl první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Propojení zahrad

Aktuálně získaná dotace se týká nejen samotné záchrany vily, ale také vybudování Centra dialogu. Tato nová instituce se má soustředit na činnost badatelskou, bude pořádat výstavy i volnočasové aktivity.

délka: 00:18.05 Video Unikátní památka zachráněna: Brno získá téměř 40 milionů na opravu Arnoldovy vily. Markéta Malá

„Nad rámec tohoto projektu chce Muzeum města Brna revitalizovat také zahradu kolem vily a zpřístupnit část vnitrobloku mezi ulicemi Drobného a Černopolní veřejnosti v podobě parku,“ dodal Hladík.

V plánu je také propojit zahradu Arnoldovy vily se sousední zahradou vily Löw-Beer. „Vznikl by tak nový průchod z Lužánek do Černých Polí. Byl by to další krok k posílení komunitního charakteru místa, kde se lidé budou potkávat, kam si zajdou na kávu, na procházku, u toho navštíví výstavu, zúčastní se diskuze nebo si vyslechnou přednášku či koncert,“ myslí si druhý náměstek Tomáš Koláčný.

Dynamické místo

Srdcem vily se má stát multifunkční sál, který bude věnován různým aktivitám pro širokou veřejnost. Budou se zde konat výstavy, tvůrčí dílny a sympozia, sídlit tu bude kavárna a kanceláře pro kurátory.

„Chceme, aby z vily nevzniklo statické muzeum, ale naopak živé, dynamické místo vybízející k aktivitě, ke komunikaci; ne nadarmo získal projekt název Centrum dialogu,“ doplnil radní pro kulturu Marek Fišer.