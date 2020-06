Původně tvořily pozemky obou vil jeden celek. Tu starší, vilu Löw-Beer nechal postavit v roce 1904 průmyslník Moriz Fuhrmann. K vile náležel i rozsáhlý svažitý pozemek vedoucí k dnešní ulici Černopolní.

„V roce 1913 vilu koupil Alfred Löw-Beer. Horní část pozemku později věnoval své dceři Gretě, která zde s manželem Fritzem Tugendhatem nechala mezi lety 1928 a 1930 postavit vlastní vilu podle návrhu německého architekta Ludwiga Miese van der Rohe," řekl vedoucí vily Löw-Beer Vladimír Březina.

Město a kraj jako sousedé

V posledních desetiletích byly zahrady oddělené. Vilu Tugendhat vlastní Brno a spravuje ji prostřednictvím Muzea města Brna, vila Löw-Beer je v majetku kraje, který o ni pečuje prostřednictvím Muzea Brněnska.

Vstup do zahrady vily Löw-Beer zpoplatněn není na rozdíl od zahrady vily Tugendhat, která je památkou UNESCO. Vstupenku do této části ale návštěvník koupí i v pokladně vily Löw-Beer. Zatím je možné kupovat lístky jen přes internet, vstupné začíná na 350 Kč.

Komplikace kvůli statutu UNESCO

Právě status zařazení Tugendhat na seznam kulturního dědictví propojení obou zahrad zkomplikoval. „Vzhledem k přísným pravidlům ochrany národní kulturní památky vily Tugendhat nebyla realizace celé investice úplně jednoduchá, jak by se na první pohled zdálo. K novému turniketu muselo Muzeum města Brna nově vybudovat přístupovou cestu a osvětlení, doplnit bezpečnostní systém vily," uvedl náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný (Piráti). Město investovalo dva miliony korun.

Nové lavičky, cesta i koutek

Další milion korun do přípravy propojení obou zahrad přihodil kraj, který upravoval stranu vily Löw-Beer. „Jihomoravský kraj ukončil přípravné práce v zahradě vily Löw-Beer již v roce 2018. Zhruba za jeden milion korun byl vybudován přístupový chodník, rozšířeno zahradní osvětlení, doplněny lavičky a hrací koutek pro rodiny s dětmi," uvedl radní po kulturu Jihomoravského kraje Tomáš Soukal (ČSSD).

Díky turniketu mohou návštěvníci zahrady vily Tugendhat rozšířit svou prohlídku o návštěvu galerie Celnice a stejnojmenné kavárny v zahradě vily Löw-Beer, případně i o prohlídku samotné vily. Turniket bude v provozu od března do října od 10 do 18 hodin, od listopadu do února od 10 do 17 hodin.

VIDEO: Vila Tugendhat - tady Klaus s Mečiarem rozdělili Československo. Vila Tugendhat z dronu. délka: 00:58.24 Video Tady Klaus s Mečiarem rozdělili Československo. Vila Tugendhat z dronu David Malík, Matěj Šrám