Asi v pětině neúplných rodin je minimálně jeden rodič bez práce. Neutěšenou situaci právě těchto rodin, které potřebují přechodně vyřešit bydlení, město Brno nyní řeší.

„Budou to byty na dobu určitou, tedy přechodné bydlení – říkám tomu bytová první pomoc. Poskytujeme tím čas na zajištění stabilního trvalého bydlení,“ řekl náměstek primátorky Jiří Oliva.

Pro ekonomicky aktivní

Byty pro samoživitele mají být alternativou bydlení pro ty, kdo nesplní kritéria pro přidělení sociálního bytu. „Jsou to lidé, kteří jsou ekonomicky aktivní, ale potřebují vyřešit nájemní bydlení pro sebe a své nezletilé děti. Nájem bytu by měl, podobně jako je tomu u startovacího, pomoci nejen naplnit akutní potřebu bydlení, ale umožnit během doby nájmu naspořit prostředky do budoucna,“ vysvětlila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

délka: 00:11.48 Video Byty pro samoživitele by měly vzniknout v právě rekonstruovaných bytových domech na Křenové, Vlhké nebo Lomené. Markéta Malá

Asi 60 procent samoživitelů se stará o jedno dítě, asi 30 % o děti dvě. Byty pro samoživitele by měly vzniknout v právě rekonstruovaných bytových domech na Křenové, Vlhké nebo Lomené.

„Myšlenka samoživitelských bytů je inspirována byty startovacími, s tím rozdílem, že nejsou určeny pro začínající rodiny, ale naopak pro rodiče, kteří pečují o děti sami,“ vysvětluje náměstek.

Nízké nájemné

Přesná částka, jakou budou samoživitelé za pronájem platit, ještě není stanovena. Výše nájemného by ale měla být co nejnižší. V současné době se minimální hranice nájemného pohybuje okolo 60 korun za metr čtvereční na měsíc.

„Konkrétní výši nájmu určuje buď rada města Brna, nebo městská část, které je byt svěřen do správy,“ říká referentka brněnského magistrátu Radka Loukotová.