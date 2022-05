Jako čerstvě vystudovaná zdravotní sestřička nastoupila Božena původem z Třebíče na umístěnku do zbrusu nové Psychiatrické kliniky v Brně Bohunicích v roce 1965. „Chtěla jsem dál studovat vysokou školu, ale nevyšlo to. Plakala jsem, když jsem zjistila, že musím opustit rodnou Vysočinu a k tomu jsem byla umístěna na psychiatrii. Nevěděla jsem, co mě čeká,“ vzpomíná na začátky své profesní kariéry a dodává:

„Ve škole jsme měli jen pár přednášek na toto téma a jednu exkurzi do jihlavské psychiatrické léčebny, kde to byl děs. Pak jsem ale přišla do nové budovy a doslova jsem hleděla. Bylo to nádherné a nadčasové já jsem byla nakonec šťastná, že tu jsem.“ Pracovala na oddělení pro léčbu neurotických poruch.

Božena Smejkalová si postupně doplnila v postgraduálním studiu pedopsychiatrickou specializaci a přestoupila na Dětské oddělení. Psychiatrie se stala jejím celoživotním oborem. Střídavě s výchovou dvou dětí pracovala v ambulanci a po návratu do směnného provozu byla zkušenou kolegyní ošetřovatelského kolektivu uzavřeného oddělení.

Větší komfort

Nyní se nemocnice po dvouleté rekonstrukci opět otevírá v novém. „Měli jsme dříve pokoje pro čtyři až šest lůžek bez sociálního zázemí. Nyní máme pokoje dvoulůžkové s vlastním zázemím a s možností výstupu na čerstvý vzduch,“ uvedl přednosta kliniky Tomáš Kašpárek.

Rozšířil se prostor pro ambulantní služby. Přibylo zázemí pro terénní péči o pacienty v domácím prostředí nebo program s péčí o pacienty s hraniční poruchou osobnosti. Klinika má přes 100 lůžek, ročně pečuje o tisíce pacientů.

VIDEO: Psychiatr Aleš Ptáček o syndromu vyhoření.

délka: 02:13.66 Video Video se připravuje ... Psychiatr Aleš Ptáček o syndromu vyhoření Andrea Ulagová