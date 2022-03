Ještě před pár dny se neznaly. Viktorija (37) z Charkovské oblasti a Natalija (38) z Chersonu se seznámily, až když prchaly před válkou na Ukrajině. Než se dostaly do bezpečí, strávily na cestě čtyři dny.

„Úplně u nás zkolabovalo zásobování. Obchody zejí prázdnotou. Když někde dostanou chleba, lidé na něj stojí fronty tři až čtyři hodiny,“ popsala situaci v Charkovské oblasti Viktoria, která se na cestu vydala s dcerou Valerií (9).



Žilo se nám dobře

„Velmi podobné to je u nás v Chersonu. V obchodech již nic není. Schází i základní potraviny. Až do okupace se tam přitom žilo poměrně dobře,“ přidává se Natalija, která rovněž do Brna přicestovala s dcerou.

VIDEO: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na návštěvě nemocnice v Kyjevě.

délka: 01:52.00 Video Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na návštěvě nemocnice v Kyjevě. Facebook Volodymyra Zelenského

Natalija hned po příjezdu do České republiky začala hledat práci i ubytování. „Na Ukrajině jsem pracovala v kosmetickém salónu, přijmu tady ale jakoukoliv práci. Nevybírám si. Jsem ráda, že se mi tady podařilo umístit dceru do školy. Je důležité, aby se vzdělávala,“ vysvětlila.



Viktorija už práci má

Viktorija má o starost méně, přestože je v České republice poprvé. „Práci mi tady zajistila kamarádka, která pracuje v jedné z brněnských firem. V pondělí tam nastupuji a zároveň mi tam zajistili i ubytování. To je skvělé! Doufám, že se mi teď podaří zajistit i místo ve škole pro dceru,“ dodala Viktorija.

Obě ženy zdůrazňují, jak moc jsou vděčné za pomoc. „To co pro nás děláte vy Češi a Poláci, to je pro nás nesmírně důležité. Je skvělé, jak se k nám chováte. Opravdu moc si vaší pomoci vážíme a doufáme, že nám tady nikdo z Ukrajinců nebude dělat špatné jméno. Nechceme být nikomu na obtíž,“ dodaly společně obě ženy.

19. 3. 2022 16:46 Ruští jaderní vědci se omlouvají českým kolegům za válku: „Hrozná situace na Ukrajině“ Český informatik a chartista Václav Trojan upozornil Blesk Zprávy na omluvný dopis, který českým vědcům z Ústavu jaderné fyziky v Řeži u Prahy už zkraje března adresovali kolegové z neutrinové skupiny Spojeného ústavu jaderných výzkumů v Dubně u Moskvy. 16:44 Ve Lvově na západě Ukrajiny je aktuálně přes 200 tisíc běženců z jiných částí země, dvojnásobek, než radnice čekala. „Lvov má milion obyvatel. A teď hostí celé další město. Utrácíme milion dolarů denně za ukrajinské uprchlíky ve městě,“ shrnul pro televizi CNN starosta Andrij Sadovyj. 16:32 Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) pro Královéhradecký kraj k páteční půlnoci odbavilo 8179 lidí, z toho za pátek 331. V pátek získalo ubytování přes hasičský záchranný sbor 33 z celkem zaregistrovaných v ten den, což je zhruba deset procent. Od začátku fungování centra dostalo ubytování přes hasiče 1050 ukrajinských uprchlíků odbavených v hradeckém KACPU, vyplývá z dnešního sdělení krajských hasičů. Uprchlíků z válkou zasažené Ukrajiny v Královéhradeckém kraji denně hradecké asistenční centrum v tomto týdnu registruje nejčastěji mezi 300 až 400. Centrum za čtvrtek odbavilo 392 lidí, ve středu 354, v úterý 345 a v pondělí 464. Hradecké KACPU odlehčuje mimo jiné přetíženým centrům jinde v ČR.