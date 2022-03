Rak

Druhá polovina pracovního týdne bude přelomová, protože se v ní posílíte. Řeknete si dost a dáte se do tvrdé práce. To by v tom byl čert, aby se vás nadřízený nevšiml! Prozatím dává přednost jiným kolegům, a to vás uvnitř doopravdy štve i mrzí.