Brána do Brna zase o něco prokoukla. Po sedmi měsících se otevřelo zcela přestavěné levé křídlo historické budovy hlavního nádraží. Opravy vyšly na150 milionů. Nyní bude následovat uzavření pravého křídla, které také projde kompletní rekonstrukcí.

Soukromý nájemce BDSN zřídil v bývalé ponuré chodbě osm menších obchodů včetně trafiky, rychlého občerstvení, květinářství či toalet. „Před nádražím vyrostla prosklená kavárna,“ řekl předseda BDSN Ivo Vrzal.

Vyhlášená secesní restaurace však zanikla. Místo ní má být v honosných historických prostorách drogerie německého řetězce. „To je promarněná příležitost a škoda,“ shodli se historici.

Nejluxusnější restaurant předválečného Brna

V době, kdy měl nádražní restauraci za první republiky v pronájmu Stephan Bogyi, disponovala hlavním sálem pro 200 sedících hostů. Další návštěvníci mohli pak využít zasklenou terasu nebo další terasu otevřenou do prostoru před nádražím. Pamětníci vždy oceňovali vysokou úroveň zdejších služeb, dokonce řadili restauraci k nejluxusnějším ve městě.

„Samozřejmostí byla vynikající kuchyně či stříbrné stolní náčiní, zasklená terasa byla vybavena nábytkem firmy Thonet,“ shodli se historici.

Nádražní restaurace si svou úroveň udržela i v době první republiky, pouze ve 20. létech se v interiéru velkorestaurace vyměnil nábytek.

Definitivní rána

Po znárodnění pohostinství však došlo k rychlému úpadku noblesní restaurace. Stala se totiž jednou z prvních, které v Brně začaly využívat formu samoobsluhy. Číšnické livreje nahradily zástěry a fraky hostí umaštěné montérky.

Stylový nábytek nahradily plastové židle a umakartové stoly a služby zaměřené na objem místo na kvalitu přetrvaly až do konce osmdesátých let. V té době byla nádražní restaurace v rámci celkové rekonstrukce nádraží upravena znovu na restauraci vyšší třídy, původní úrovně však zdaleka nedosáhla. V posledním desetiletí podnik již jen skomíral, definitivní ránu do vazu dostal nyní.