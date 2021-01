Druhou dávku vakcíny proti covid-19 dostal v sobotu ministr zdravotnictví Jan Blatný (50, ANO). Roušku či respirátor přesto ještě neodloží, přišlo by mu to nefér vůči ostatním.

Ministr se nechal očkovat v 11 dopoledne ve Fakultní nemocnici (FN) Brno. Vakcínu zvládl bez komplikací. Poté řekl. „Máme k dispozici dostatek dávek, aby se doočkovala druhá vakcína,“ ujistil.



délka: 02:47.73 Video Ministr zdravotnictví Jan Blatný se nechal v Brně očkovat druhou vakcínou proti covid-19 Hynek Zdeněk, blesk.cz

„Je to způsobeno tím, že dostaneme vůči původnímu plánu přibližně o dvacet procent vakcín méně,“ vysvětlil ministr zdravotnictví.

Naději vidí ministr ve vakcíně od společnosti Astra Zeneca. „Pokud bude schválena, distribuce začne přibližně za dva až tři týdny. V prvním měsíci bude dodávka této vakcíny o něco pomalejší a menší, než to bylo v plánech pro celou Evropu,“ dodal Blatný.



Fotogalerie 3 fotografie Ministr zdravotnictví Jan Blatný se nechal v sobotu 23. ledna naočkovat druhou dávkou proti koronaviru covid-19. Autor: Hynek Zdeněk

„Je to z důvodů protiepidemického a korektnosti. Bylo by to nefér vůči těm, kteří zatím očkovací látku nemohou dostat, protože nepatří do prioritní skupiny,“ vysvětlil Blatný.