Pikantní je, že ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) byl ještě před měsícem náměstkem bohunického šéfa Jaroslava Štěrby. Schůzka rezortního šéfa a oběma řediteli bude příští pátek.

Sv. Anna: Chtějí nás spolknout

Ředitel FN Brno Jaroslav Štěrba argumentuje výhodami personálního a ekonomického propojení špitálů.

„Personální situace je v obou nemocnicích velmi napjatá, chybí lidé. Koronavirus navíc ukázal, že je lepší, když krizi řídíte z jednoho centra,“ tvrdí Štěrba. Dodal, že velké množství pracovišť, která mají obě nemocnice, se nyní jen těžko obsazuje plně kvalifikovanými lidmi.

Šéf od sv. Anny Vlastimil Vajdák označil plán na sloučení za nesmysl. „Pandemie covidu ukázala, že je naopak výhodní mít dvě páteřní nemocnice a ne jeden obří moloch,“ zdůraznil. Připomněl situaci, kdy hackeři napadli sítě bohunických klinik. „Přestali tam kvůli tomu operovat a sanitky vozily akutní pacienty k nám. Kam by je asi tak vozily, když by někdo vyřadil společný systém?,“ oponuje.

Proti sloučení jsou řadoví lékaři

Proti slučování špitálů se ostře postavili i lékaři z obou stran. Kromě jiného je nadzvedlo, že se o ministerském plánu dozvídají pokoutně, mnozí z médií.

„Vypadá to tak, že se od stolu budou snažit zrušit oddělení, aby v obou nemocnicích nebyly stejné odbornosti a tím tak ministerstvo zdravotnictví ušetřilo,“ řekl pod podmínkou anonymity jeden z bohunických primářů. Jeho obavy jen zvýraznilo vyjádření šéfa Jaroslava Štěrby, který nepovažuje za nutné, aby měly oba špitály například cévní chirurgy.

Snaha o sloučení dvou největších moravských nemocnic do jedné, přitom ztroskotala již před sedmi lety. Tehdy se je snažil propojit ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09). S jeho koncem v politice však plány na sloučení usnuly.

Ministr Jan Blatný zatím podle svých slov nikomu nestraní. „Systém je třeba řešit komplexně, s ohledem na peníze,“ uvedl. Pokud by se oba špitály měly slučovat, musel by se změnit zákon.

Doktoři od sv. Anny: Pokus o puč!

Lékaři od sv. Anny se nezdráhají plány ministerstva zdravotnictví označit za Pokus o puč. „Je to nehoráznost! Ve chvíli, kdy se naše nemocnice dala ekonomicky do pořádku a zaměstnanci jsou tady spokojeni, chce nás spolknout bohunická nemocnice. Z psychologického hlediska to na mě působí jako pokus o puč. Takové jednání je přece neprofesionální. Kolegové, se kterými jsem hovořila, jsou z toho v šoku a rozhodně s tím nesouhlasí,“ řekla Blesk.cz primářka Oddělení klinické psychologie FNUSA Zuzana Spurná.

Obě nemocnice mají své spokojené pacienty

Přednosta Anesteziologicko resuscitační kliniky FNUSA a koordinátor péče o covid pacienty v Jihomoravském kraji Vladimír Šrámek volil mírnější, nicméně stejně naléhavý slovník.

„V minulosti byl návrh sloučit obě brněnské fakultní nemocnice opakovaně diskutován se závěrem, že žádné významné úspory či zlepšení spolupráce již nyní solidně spolupracujících nemocnic nepřinese. Přijít znovu s tímto návrhem v této pro obě nemocnice velmi těžké, covidové době považuji za nekoncepční a nechápu ho,“ zdůraznil.

Forma jednání s FNUSA - kdy se jaksi automaticky počítá se superioritou FN Brno – podle něj není korektní. „Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně má svou historii, má vedení, které ji někam cílevědomě směřuje. Jsou spokojeni pacienti i zaměstnanci,“ uzavřel.

*FN Brno

Počet lůžek: 1 888

Počet amb. ošetření a vyšetření: 1 086 799

Počet hospitalizovaných pacientů: 67 097

Počet zaměstnanců: 5 615 (evidenční počet)

*FN U sv. Anny

Počet lůžek: 886

Počet amb. ošetření a vyšetření: 1 214 168

Počet hospitalizovaných pacientů: 29 997

Počet zaměstnanců: 3 156 (evidenční počet)