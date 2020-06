Plasty dala zoo do akvária s kaložrouty skvrnitými a okatci stříbřitými. „Ukazujeme, jak to vypadá pro zvířata, když kolem nich plavou odpadky. Doufáme, že si návštěvníci budou klást otázky – jestli se do toho ryby nezapletou, či to náhodou nesežerou,“ uvedl kurátor chovu ryb Petr Šrámek.

A podobné je to na plážích, což je věc, která je lidem možná bližší a spíše se s ní setkali. Tím vším chceme upozornit na problém, který je relativně nový a vznikl čistě lidskou činností,“ vysvětlil Šrámek.

Zoo zároveň ujišťuje, že ryby v brněnském akváriu ve skutečnosti nijak ohrožené nejsou. „Záměrně jsme do akvária mnohé z pastí nedali. Například háčky a silonové vlasce. Plasty jsou navíc velké. Nehrozí, že by ho ryby v našem akváriu mohly sežrat,“ ujistil Šrámek.



VIDEO: Zoo Brno nabízí návštěvníkům pestrou škálu ryb. Dokonce můžete vidět i tzv. rybí pistolníky, tedy ryby, které svou oběť sestřelují proudem vody.

délka: 00:13.33 Video Rybí pistolníci Hynek Zdeněk, blesk.cz