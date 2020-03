Býk

Když budete vařit, myslete na dostatek zeleniny. Moc rádi si dopřáváte, ale měli byste to nezdravé omezit. Klidně se může stát, že najednou přiberete a už nebudete tak atraktivní. A to byste určitě nechtěli. A když už se najíte, dejte si pak do těla!