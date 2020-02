Na Jamném potoce na moravskoslovenském pomezí si z nich staví bobří hráze. Trnky i jiné stromy padají pod jejich zdatnými hlodáky jako sirky. Voda je pak bere dolů po proudu, kde blokují Petrušskou dolinu.

„Voda se tam po dešti vylévá z břehů a lidem zaplavuje sklepy,“ postěžoval si starosta Javorníka Dalibor Procházka (Sdružení pro Javorník). Bobři hryžou stromy i mezi Javorníkem a Velkou nad Veličkou. Kmeny pak padají na elektrické dráty.

„Za poslední tři týdny nám dvacetkrát vypnuli proud. Vždy kvůli ohryzaným stromům v drátech,“ tvrdí starosta. Vesnici přitom limitují domácí i evropští ochránci životního prostředí, kteří bobry chrání. O jeho odstřelu nechtějí ani slyšet.

Množící se hlodavci přitom dokázali rozvrátit život v horňácké vsi během pouhých dvou roků! „Nepříjemné je, že už mu nestačí stromy podél potoka, ale občas si vyběhne i dál, na trnky,“ smutní starosta.

Situace je tak vážná, že ji místní považují za neštěstí. „Bobr už ohrožuje i pálení slivovice. Trnky nám totiž jedna za druhou mizí,“ shodují se chlapi. V zoufalé snaze zachránit švestky proto oblepili kmeny svých posvátných stromů bublinkovou fólií. „Ta jediná bobrovi zabrání ovocné stromky ohryzat,“ řekl starosta.

Bobr je úředně živelní pohroma

Na řádění bobra hledí úřady jako na živelní pohromu. Domácnostem a firmám, poškozenýn či ohroženým výpadky proudu, radí zabudovat do sítě zařízení proti přepětí. A také si sjednat náležitou pojistku. Starosta Javorníka by byl ale rád, kdyby se aspoň část bobrů podařilo odchytit a převézt jinam. Případně kdyby úřady povolily částečný odstřel. „Jinak nám to vygraduje do velkých problémů,“ tvrdí.

