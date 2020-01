„Když to nemá povolené máma, využila jsem toho, že mohu aspoň já. Volala jsem Alexii hned večer. Byla hodně smutná, plakala a prosila mne, ať ji dostanu domů,“ řekla zlomeným hlasem babička dívky.



délka: 00:53.36 Video Alexia (11) se rozloučila s blízkými a nastoupila do krizového centra v Brně. Hynek Zdeněk, blesk.cz

Uvidí ji až v pondělí

V krizovém centru je Alexia ve dvoulůžkovém pokoji, který obývá společně s dívkou navštěvující 1. třídu základní školy.

„Alexinku uvidím až v pondělí, kdy jí přivezu některé věci, na které jsme zapomněly. Například přezůvky ze školy. Taky plavky a brusle, neboť v centru nás informovali, že myslí i na tyto sportovní aktivity,“ vysvětlila máma.

Na talentovky s mámou nesmí

Když se máma vrátila ve středu domů, ve schránce našla pozvánku na talentové zkoušky z taneční konzervatoře pro Alexii. „Já tam s ní nemohu, ale v krizovém centru mi slíbili, že ji tam doprovodí. Budu jí tak muset držet palce na dálku,“ dodala Ajka.

V krizovém centru děti vstávají mezi šestou a sedmou hodinou ráno, pokud je školní den. O víkendech je budíček mezi 8 a 9 ráno. Večerka je nastavena podle věku dítěte. Pro Alexii je stanoven čas na 21 hodin v jakýkoliv den. Do krizového centra jsou umístěny děti ve věku od narození do 18 let. WC je oddělené pro chlapce a dívky. Koupelna je ale společná.

Kontakty s blízkými

Máma i otec mohou navštívit Alexii v krizovém centru vždy na 2 hodiny jednou za 14 dnů, tak, aby se vzájemně nepotkali. Volat si s Alexií nesmějí. Návštěvy budou za asistence psychologa, který je může kdykoliv přerušit, pokud bude proti nim mít nějaké zásadní námitky.

Po domluvě mohou Alexii navštívit další rodinní příslušníci, kamarádi a spolužáci. Telefon je s nimi je povolen v omezené míře. Podmínkou ovšem je, že u něj bude opět přítomen psycholog.

Smutné loučení ve škole

Dnes již bývalá třídní učitelka Alexie poslala ve středu rodičům toto sdělení: Informuji o tom, že jsme první třídní den bez Alex zvládli, přesto prosím, abyste Vašim dětem věnovali zvýšenou pozornost, situaci vnímají opravdu velmi citlivě (dnes nám po Alex zůstaly ve třídě jen její růžové papuče..., ALE všichni věříme, že se vrátí, nikdo si nepřipouští, že ji už neuvidí, neobejme, nepromluví..., věřím, že budeme mít možnost Alex v Krizovém centru alespoň navštívit, napsat dopis, poslat fotku, ... Včera jsme se s Alex loučili víc než jen jednu vyučovací hodinu... silný, dechberoucí zážitek. Holky jsou úžasné a i kluci opravdu neuvěřitelní (v pozitivním slova smyslu).

VIDEO: Paní Ajka (44) mluví o umístění dcery Alexie (11) do krizového centra v Brně.