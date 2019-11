V první etapě začali pracovníci očišťovat a natírat železnou konstrukci, která drží nad odjezdovou plochou parkoviště pro autobusy. „Stavební práce by měly začít ideálně v lednu,“ řekl dnes novinářům předseda představenstva ČSAD Brno-město holding Antonín Grund.

Stavba bude stát přes 100 milionů korun, takřka čtvrtinu zaplatí dotace EU. „Ve druhé etapě se vymění osvětlení. Světel bude násobně více a nebudou svítit jen na plochu, ale i na konstrukci, od které se bude světlo odrážet,“ řekl autor architektonického návrhu Ondřej Chybík. Díky moderním technologiím bude energetická náročnost stejná jako dnes.

Musí fofrovat

Příští rok se bude stavět nová odbavovací hala místo stánků, které dnes lemují Opuštěnou ulici. „Zmizí i zeď za stánky a před halou vznikne volný prostor. Takže z dnešní dopravní stoky se stane skutečná ulice a od Vaňkovky bude nový hlavní příchod k nádraží,“ popsal Chybík.

„Příští rok to bude fofr, abychom to kvůli dotacím do konce roku stihli, ale měli bychom to zvládnout,“ řekl Grund.

Nový přístup a zastávka MHD

Navíc se změní přístup na nástupiště. Nyní se musí chodit po obvodu nádraží, protože kolem dlouhých refýží je zábradlí. „Nově vznikne přístup k nástupištím středem nádraží. Díky modernímu informačnímu a orientačnímu systému tak člověk, který projde halou, bude okamžitě vědět, kudy ke svému autobusu,“ řekl Chybík.

Během oprav bude uzavřené vždy jedno z devíti dlouhých nástupišť, provoz tedy nebude nijak omezen, jen někteří cestující najdou zastávku na jiném nástupišti.

Současná odbavovací hala se bude také rekonstruovat a vznikne zde zázemí pro řidiče, navíc u ní bude zastávka na přeložené tramvajové trati. „U odbavovací haly vznikne autobusová zastávka, takže tu bude i uzel MHD,“ řekl Grund. Od svého vybudování na konci 70. let totiž není autobusové nádraží pohodlně přístupné linkami MHD.

Projde tu 18 tisíc lidí za den

Nádražím ve všední den projede 820 spojů regionálních, vnitrostátních i mezinárodních, cestujících se zde za den vystřídá až 18 tisíc.

K modernizovanému autobusovému nádraží se již letos v prosinci přidá i vlakové nádraží, které bylo poslední desetiletí silně zanedbávané. Železničáři v posledních letech zrekonstruovali nástupiště a od letošního léta se postupně rekonstruuje i nádražní budova včetně odjezdové haly.

VIDEO: Architekt Ondřej Chybík hovoří o projektu modernizace autobusového nádraží Zvonařka v Brně.