Býk

Do práce chodíte s takovou nechutí, že to není ani možné. Možná by se vám i chtělo, ale kolegové se vám snaží celý proces znepříjemnit. Nechápou, že byste měli táhnout za jeden provaz. Navíc se trápíte s nízkými příjmy a vysokými výdaji.