„Československo mělo armádu dřív než stát. „Na rakve s vlajkou se nedá zvyknout,“ říká historik

„Je to paradox, že jsme měli armádu ještě dřív, než vznikl samostatný stát. První jednotky vznikaly už v létě 1914, v průběhu války vznikly legie v Itálii, Francii nebo Rusku. Byla to statisícová armáda za hranicemi státu, který ještě neexistoval. Jen pro představu - současná armáda má 25 tisíc vojáků,“ připomněl počátky československé republiky Stehlík a zdůraznil, že vojáci za neexistující stát bojovali i přes možnost, že budou souzeni za velezradu.

Dnes podle Stehlíka česká armáda není schopná sama stát ubránit, ale od toho jsme v Severoatlantické alianci. „Je třeba si uvědomit, že jsme členem NATO, to funguje principem čtyř mušketýrů. Vojenská síla je nezměrná. Často už může fungovat také ten odstrašující prvek,“ řekl armádní historik.

Oslavy sta let od vzniku republiky kalí ale v posledních dnech úmrtí čtveřice vojáků v Afghánistánu. „Na to se nedá zvyknout, že se vrací rakve zakryté českou vlajkou. Jsou to věci, na které se zvyknout nedá. Je to kruté, ale čeho jsme byli svědky v srpnu i nyní, jak lidé vzdávají čest, jak reagují pozitivně na armádu, to je správná cesta,“ snaží se Stehlík najít na tragédiích alespoň nějaké pozitivum.

„Ztratili jsme tři desítky vojáků a řada mužů a žen přišla o život tady na území České republiky, ať už v důsledku těžkých onemocnění, dopravních nehod, neotevřené padáky apod. při výcviku,“ připomněl také, že o vojáky nepřišlo Česko poprvé a nepřichází o ně jen v zahraničí.