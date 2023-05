Květinové světy jsou jednou z nejcharakterističtějších součástí Muchovy grafické tvorby v éře secese. „Alfons Mucha vytvořil grafický styl, ve kterém vyniká půvabná žena harmonicky naaranžovaná s květy a dalšími přírodními motivy,“ zdůraznila kurátorka výstavy Tomoko Sato, která má pod palcem většinu velkých výstav Nadace Mucha.

Celkem 118 květinových plakátů a grafik je vedle Ivančic k vidění i v dalších místech, která malíře osudově poznamenala – v Moravském Krumlově, Hrušovanech nad Jevišovkou a premiérově i ve slovenských Piešťanech.



délka: 02:03.43 Video Video se připravuje ... Malířův pravnuk Marcus Mucha k výstavě Květinové světy TV Blesk Zdeněk Matyáš

Nejslavnější je Slovanská epopej

Muchu nejvíce proslavila velkolepá série 20 velkoformátových obrazů, které připomínají dějiny slovanských národů od pravěku až po současnost. Tvořil je s přestávkami od roku 1912. V září 1928 bylo všech 20 obrazů epopeje oficiálně odevzdáno Praze jako dar českému národu.

Nadace Mucha je společnost založená v roce 1992 vnukem malíře Johnem Muchou a snachou Alfonse Muchy Geraldine Thomson Mucha. Doposud uspořádala více než 50 výstav po celém světě. Celkem 6 a půl milionu návštěvníků se seznámilo nejen s dílem Alfonse Muchy, ale také s českou kulturou.

Odkaz díla Alfonse Muchy propaguje projekt Muchova stezka zahrnující místa významně spojená s životem umělce. Kromě Ivančic, Moravského Krumlova a Hrušovan nad Jevišovkou k nim přibyly i Mikulov, Doubravice nad Svitavou a slovenské Piešťany.

Kam za Muchou

Kulturní a informační centrum Ivančice, Palackého náměstí 9. Pondělí a středa 9 až 12, 13 až 17, úterý, čtvrtek a pátek 9 až 12, 13 až 16, sobota, neděle a svátky 13 až 17 hod. Vstupné 40 Kč dospělí, 20 Kč snížené (senioři 65+, studenti do 26 let, ZTP). Děti do 6 let zdarma. Výstava Květinové světy potrvá do 31. října.