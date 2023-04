Tisícovka hospodářských zvířat! Národní výstava hospodářských zvířat a Národní výstava myslivosti, která v sobotu odstartuje na Výstavišti v Brně, bude letos rekordní. Součástí bude navíc i oslava 100 let od založení Českomoravské myslivecké jednoty.

Tradiční čtyřdenní formát (22. až 26. dubna) Veletrhy Brno upravily na žádost myslivců, protože v sobotu uplyne přesně 100 let od založení jejich jednoty.

„Veletrhy jsou zcela plné a jsme rádi, že v této obtížné době jsou v dobré kondici. I když se jedná o národní výstavy, mají mezinárodní přesah a mezinárodní účast,“ řekl obchodní ředitel Veletrhů Brno Lukáš Helan.

Z Výstaviště na Špilberk

Národní výstava myslivosti zaplní pavilony G1 a G2 a volné plochy. V Brně bude k vidění výstava, kterou už myslivecká jednota představila v Národním muzeu a po veletrhu se část přesune na Špilberk, kde bude až do konce roku.

„Podařilo se nám na oslavy 100 let do Brna shromáždit největší a nejvýznamnější trofeje z Česka za posledních 100 let, 30 trofejí dovezou i Slováci,“ řekl Jiří Janota z Českomoravské myslivecké jednoty.

Návštěvníci uvidí také například mistrovství Evropy ve vábení jelenů, trubačské koncerty, historii bažantnictví na Konopišti a v Židlochovicích, ukázky sokolnictví a ukázky z kynologie. Najdou zde také veškeré lovecké potřeby a doplňky. V neděli se na volné ploše uskuteční soutěž dřevorubců v timbersportu, jejíž součástí je kvalifikace na mistrovství ČR.

Přehlídky zvířat

Na Animal Techu a na Národní výstavě hospodářských zvířat lidé uvidí především krávy a koně, ale také kozy, prasata a ovce. Některá plemena skotu budou mít i svoje soutěže, menší alespoň přehlídky.

Zvířata budou v pavilonech P a F a na okolních venkovních plochách. Součástí je výstava techniky a technologií, které s chovem souvisejí. „Poprvé se zde bude také konat aukce jalovic,“ uvedl Jan Chroust z Českomoravské jednoty chovatelů.

Lidé také uvidí, jak se o hospodářská zvířata pečuje. Krávy i kozy se musí v době výstavy dojit, protože pět dnů by to bez dojení nevydržely.

Jiný přístup

Vzhledem k rekonstrukci Bauerovy ulice je vhodné pro pěší návštěvníky, aby přišli vchodem do pavilonu G2 od tramvaje, od Riviéry k pavilonu P je přístup kvůli stavbě nemožný.

Lidé, kteří chtějí na výstavišti zaparkovat, musejí přijet osmou a devátou bránou. Vstupenka na místě stojí 180 korun, při registraci přes web 110 korun.

Výstaviště je otevřené návštěvníkům akce každý den od 9 do 17 hodin, ve středu už pouze do 16 hodin.

VIDEO: Hasiči před časem zachraňovali statnou krávu, která spadla do jímky.

délka: 01:36.26 Video Video se připravuje ... Hasiči zachraňovali statnou krávu, která spadla do jímky HZS Moravskoslezského kraje