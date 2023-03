Pro tažné koně Nanuka a Jasánka, kteří si hravě poradí s přesunem pokácených stromů v lesích, to byla spíš oddechovka. „Děláme udržovací zásahy, odstranění mechu a plísní, urovnání pozemku a dodání vzduchu do půdy kvůli rozkladu organické hmoty,“ vysvětlil očistu parků před příchodem jara Sněhota.

Letos poprvé zkouší nové provzdušňovací zařízení, které vyrobili se synem a které vypadá jako brána. „Mělo by to být efektivnější, více to půdu pročechrá," vysvětlil.

Sněhota připravuje vybrané brněnské parky na jaro už třináctým rokem. „S koňmi je údržba trávníků rozhodně ekologičtější. Traktůrky dělají hluk, dýmí, to do parku nepatří," vysvětluje.

délka: 01:51.52 Video Video se připravuje ... Oskar Sněhota o přípravě brněnských parků na jaro Zdeněk Matyáš

Dříči a pohodáři

Osmiletý Nanuk a Jasánek, kterému táhne na patnáctý rok, se stali pro návštěvníky parků vítanou atrakcí, především pro děti. „Pravidelně se někdo ptá, jestli si koně může pohladit. Jsou to pohodáři. Nevadí jim štěkot psů, ani zvuky z hustého provozu na hlavní ulici pod Špilberkem. Tamní park je jako jediný trochu složitější kvůli svahům, ale my to společně vždy zmákneme,“ svěřil se majitel valachů.