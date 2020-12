Bude to revoluce? Výzkumníci z Brna chtějí nahradit kovové chladiče v autech plastem. Využívat přitom budou recyklovaný materiál. Zkouška prototypu dopadla výborně.

Již 135 let, tedy od doby, kdy vznikl první automobil, požívají jejich výrobci kovové chladiče. Výzkum pětičlenného týmu Terezy Kůdelové z brněnského VUT, který trvá již třináct let ukazuje, že to půjde i jinak.



Plasty jsou lehké a odolné

„Kovový chladič nelze dát například do chemicky aktivního prostředí, velmi rychle koroduje. Plasty odolávají lépe. Výhodou je i nižší hmotnost polymerního výměníku. Plasty jsou levnější a snadněji obrobitelné,“ vysvětlila členka výzkumného týmu Tereza Kroulíková (27).

Výzkumníci prototyp chladiče I. generace vyzkoušeli nyní v autě a fungoval, jak měl. „V dalších dvou letech by měl vzniknout i vylepšený prototyp II. generace. Když to půjde dobře, budou následovat zkoušky s autem na okruhu,“ věří Kroulíková.



Na vývoji se podílí Technická univerzita v Liberci a také tři firmy z automobilového průmyslu a zpracování plastů.

Jak to vlastně celé má fungovat? Chladič bude vytvořen ze sítě dutých polymerních vláken protkaných vláknem z textilu, aby polymer držel, kde má, a mohl kolem něj proudit vzduch. Vlákna mají vnější průměr kolem 1 milimetr.

VIDEO: Vědci z Mendelovy univerzity prohrabávali popelnice a zjistili, že každý Brňan vyhodí ročně 37 kg jídla.

délka: 01:49.80 Video Vědci z Mendelovy univerzity prohrabávali popelnice a zjistili, že každý Brňan vyhodí ročně 37 kg jídla Jiří Nováček