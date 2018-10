Výstava pořádaná k výročí sto let republiky v brněnském centru Olympia je unikátní rozsahem spolupráce s filmovým studiem Barrandov. Kochat se můžete módou, kterou jste možná sami nosili, i skutečnými unikáty a zaujmou také retro výstřelky.

Módní kuriozity poutají pozornost. „V rámci expozice sportovních šatů pobaví zimní modely z 80. let. Za výstřelek lze považovat i společenské šaty z období 90. let,“ ukazuje PR manažerka Lucie Vrubsová na šaty se srandovními vycpávkami a volány.

Originální filmové kostýmy

Návštěvníci mají jedinečnou příležitost vidět na vzdálenost pouhých několika centimetrů originální kostýmy ze známých filmů. „Atraktivní jsou například šaty tanečnic z filmu Anděl s ďáblem v těle, v němž hrála Zdena Studénková hlavní roli,“ říká manažerka.

„Blyštivé filmové kostýmy moc bavily osmiletou vnučku. Mě nadchly šaty z oblíbené poválečné komedie Pytlákova schovanka, kde hrál svůdník Oldřich Nový a krásná Hana Vítová,“ svěřuje se sedmdesátiletá důchodkyně Anna Mrázková.

Unikátní rekvizity a vosková Lída Baarová

Oděvy neleží jen ve vitrínách, ale jsou „nošeny“ voskovými figurínami. Jedna z nich představuje známou herečku a milenku nacisty Goebbelse Lídu Baarovou. Oku lahodí originální retro doplňky jako kabelky a boty. „Unikátní jsou rekvizity z československých filmů 20. a 30. let,“ doplňuje manažerka.

Speciální pozornost věnovali organizátoři sekci první republiky. Vytvořili zde modely typických prvorepublikových podniků – pánského klubu a kavárny. „Stylizována za pomoci dobového nábytku a rekvizit je i kancelář prezidenta Masaryka, k vidění je kopie jeho jezdeckého obleku,“ říká Vrubsová.

Poraďte se s módní terapeutkou

Součástí výstavy je také setkání s nekonvenční módní návrhářkou a terapeutkou Táňou Havlíčkovou, která do Brna přijede na závěr výstavy 30. září. „Každá doba mě fascinuje tím, jak moc je oblékání součástí psychologie lidí, kteří v té době žili,“ říká návrhářka.

Jaké období má návrhářka nejraději? „Asi nejvíce mě fascinuje období šedesátých let, kdy byla poprvé prolomena společenská představa o tom, co se musí, ten umělý a dogmatický řád, který nám v podstatě nařizoval, jak se máme chovat, co máme dělat a jací máme být,“ svěřuje se.

Otestujte se, jaký styl vám vyhovuje

Expozice se koná k výročí sta let republiky v brněnském centru Olympia do konce září. Zájemci mohou absolvovat i test svého stylu. „Většině žen vyjde v testu napoprvé chaos. Což znamená chaos v duši. Nevíme, kým jsme doopravdy a hrajeme role, které jsme si zvykli hrát v rodině nebo práci, abychom byli tzv. přijatelní pro ostatní,“ myslí si Havlíčková.