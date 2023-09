Blíženci

Kvůli nepříznivému záření Merkuru jste zpomalení a vše si berete osobně. Rodinní příslušníci to s vámi nemyslí špatně, ale vy to nechcete pochopit. Uvědomte si, že nemá cenu uzavírat se do sebe. Místo litování se uvolněte a vyrazte s kamarády za zábavou.