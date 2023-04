Přeplněné odpadkové koše, pivní láhve, krabičky od cigaret, plechovky, kelímky a další odpad. Tomu všemu se musí cestující vyhýbat, když směřují z nebo na nástupiště.

„Je to jak smetiště,“ popsala své pocity čtenářka Jiřina Nová, která redakci na problém upozornila.



Nepřizpůsobiví

Podle strážníků je prostor na nádraží a jeho nejbližší okolí jedním z nejproblematičtějších míst Brna. „Jen od začátku letošního roku jsme tam provedli cíleně už 2400 kontrol. V pozdních hodinách chodí strážníci i k odjezdu nočních spojů,“ řekla mluvčí strážníků Jana Pokorná.

Nepořádek nedělají běžní cestující. „Jde o skupinky, které popíjejí alkohol a žádají kolemjdoucí o peníze. Mají častokrát u sebe volně pobíhající psy. Pod vlivem alkoholu znečišťují veřejné prostranství a vzájemně se napadají,“ upřesnila Pokorná.



Kriminální živly

Podchody pod nástupišti, nástupiště i schody k nim vedoucí na brněnském hlavním nádraží má v komptetenci Správa železnic. „Na úklid tam máme najatou externí firmu a již několikrát jsme ji upozorňovali na nedostatky. Situaci řešíme,“ uvedla Nela Friebová, z tiskového oddělení Správy železnic.

Brněnské hlavní nádraží láká kriminální živly. „Jen letos tam strážníci dopadli 11 lidí podezřelých ze spáchání trestných činů, zejména krádeží. Více než dvě lidí tam bylo přistiženo při popíjení alkoholu a téměř sto při znečišťování veřejného prostranství,“ upřesnila Pokorná.



Podchody jsou problém

V roce 2016 si Brno nechalo zpracovat pocitovou mapu města. Už tehdy lidé upozorňovali, že hlavní nádraží je ostudou. Upozorňovali na špínu, povalující se odpadky, skvrny na dlažbě, zápach a popíjející bezdomovce. Prostor před nádražím je od té doby strážníky bedlivě sledován a situace se tam výrazně zlepšila. Problémem zůstávají zejména podchody.

Nádraží se má v budoucnu přesunout do jiné lokality, protože kapacitně nestačí a nemohlo by být zařazeno do evropské sítě rychlých železnic. Přesunout se má přibližně o kilometr. V anketě se Brňané vyslovili pro to, aby se název hlavního nádraží změnil na Šalingrad.

