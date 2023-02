Na dění před hlavním nádražím se strážníci dlouhodobě zaměřují. Častokrát se tam totiž scházejí podivné existence, které jsou připraveny zbohatnout na úkor jakékoliv vyhlédnuté oběti.

Když si proto strážník u kamerového systému všiml dvojice mladých mužů, jak přisedávají k muži (50), zbystřil pozornost.



Přisedli si a "přátelsky" zapálili cigaretu

„Zapálili mu cigaretu a posadili se tak, aby to jeden z nich měl co nejblíže k pootevřenému batohu. Do něj si totiž muž o chvíli dřív vložil svůj mobil. Podezřelý jednal rychle. Jakmile trojici na ostrůvku minul kolemjdoucí, rychle pro telefon sáhl a schoval si ho do kapsy,“ popsal natočenou krádež mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Zloděj se následně vydal k viaduktu, ale nedošel ani ke křižovatce s Křenovou ulicí. „Strážníci z místní služebny ho během několika sekund chytili,“ ujistil mluvčí strážníků.



Jeho komplic (21) se mezitím vydal na druhou stranu. Na čerstvém vzduchu se díky tomu zdržel podstatně déle, asi půldruhé hodiny.dodal Ghanem.