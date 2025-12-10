Drama se odehrálo 19. září 2024 v brzkých ranních hodinách na sídlišti Šárka v Prostějově. Obžalovaná Veronika Č. nalákala k sobě do bytu svého ex jen proto, aby ho společně se svým novým přítelem zabila.
Do džusu hned usnul
„Společně rozdrtili prášky na spaní a nasypali je poškozenému do džusu. Ten po jeho vypití okamžitě usnul,“ stojí v obžalobě. Na to česká obdoba amerických gangsterů Bonnie a Clyde čekala.
Okamžitě důkladně společně zavřeli všechna okna. „Otevřeli kohouty od plynového sporáku a nechali unikat zemní plyn do bytu. Byt poté opustili a spícího muže v něm zamkli,“ stojí dále v obžalobě.
Vyhodil matraci a skočil
Plynová komora vytvořená jak nacisty v období druhé světové války, ale nešťastníka nezabila. Kupodivu se po pár hodinách probral a omámen plynem se snažil z bytu dostat ven. Zjistil přitom, že je byt zamčen.
Z posledních sil v blíže nespecifikovaném patře otevřel okno, vyhodil ven matraci a vzápětí skočil taky. Dopadl na ni, a to mu zachránilo život. Plyn zastavili až přivolaní hasiči, kteří byt i řádně odvětrali.
