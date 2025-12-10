Drama se odehrálo 19. září 2024 v brzkých ranních hodinách na sídlišti Šárka v Prostějově. Obžalovaná Veronika Č. nalákala k sobě do bytu svého ex jen proto, aby ho společně se svým novým přítelem zabila.

Do džusu hned usnul

„Společně rozdrtili prášky na spaní a nasypali je poškozenému do džusu. Ten po jeho vypití okamžitě usnul,“ stojí v obžalobě. Na to česká obdoba amerických gangsterů Bonnie a Clyde čekala.

Okamžitě důkladně společně zavřeli všechna okna. „Otevřeli kohouty od plynového sporáku a nechali unikat zemní plyn do bytu. Byt poté opustili a spícího muže v něm zamkli,“ stojí dále v obžalobě.

Vyhodil matraci a skočil

Plynová komora vytvořená jak nacisty v období druhé světové války, ale nešťastníka nezabila. Kupodivu se po pár hodinách probral a omámen plynem se snažil z bytu dostat ven. Zjistil přitom, že je byt zamčen.

Z posledních sil v blíže nespecifikovaném patře otevřel okno, vyhodil ven matraci a vzápětí skočil taky. Dopadl na ni, a to mu zachránilo život. Plyn zastavili až přivolaní hasiči, kteří byt i řádně odvětrali.

Důvodem proč se dvojice takto chtěla zbavit muže z Ostravska, byl prostý – drogy. Přesněji šlo o pervitin, který u sebe přechovával, a oni se k němu chtěli dostat. Nyní jsou obžalovaní z mnoha zločinů a přečinů. Nejvážnějším je vražda ve stadiu pokusu, za který jim každému hrozí 15 až 20 let vězení.

Eskorta přivádí ke Krajskému soudu v Brně Davida K. (36) a Veroniku Č. (26).
Eskorta přivádí ke Krajskému soudu v Brně Davida K. (36) a Veroniku Č. (26).
Autor: Hynek Zdeněk