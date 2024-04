„Domáhá se práva na účinné vyšetřování, poukazuje na zásah do práva na ochranu lidské důstojnosti a práva na účast v řízení. Ústavní soud nemůže změnit verdikt soudu jako takový, ale může konstatovat porušení práv a případ vrátit k novému opětovnému projednání u soudu nižší instance," vysvětlila mluvčí Ústavního soudu Kamila Abbasi.

Co se dělo v rodině, veřejnost šokovalo. „Za jediný den přišel za mnou třeba i třikrát. Řekl: „Pojď sem, mám chuť!“ Snažila jsem se bránit, odstrkovala jsem ho, křičela: „Mami, mami, pomoc!“ Ona sice přišla, ale jediný co řekla, bylo: „Ty jseš ku*va!“ Tuto šokující výpověď řekla znásilňovaná dívka před Krajským soudem v Brně a nezůstalo jen u ní.



Bála se prozrazení

„Při pohlavních stycích si otčím pořizoval intimní videa a fotografie, kterými mne vydíral. Řekl mi, že se pojistil, abych nikde nic nehlásila, jinak, že mě pošpiní po celém širém okolí,“ řekla zdrceně u soudu.

Lesní dělník ale odešel od soudu pouze s podmíněným trestem na pět let. Údajně to mělo být proto, že v počátku se stykem souhlasila. To, že pak nevlastní otec požadoval sex i další více než rok proti její vůli, soud nijak nezohlednil.

„S ohledem na osobní a majetkové poměry, které nám obžalovaný popsal, jsme došli k závěru, že v této krajní situaci, a je to hraniční případ, je možno ještě poskytnout šanci, aby obžalovaný prokázal, že to jednání bylo zcela mimo jeho běžný způsob života a že se nebude opakovat,“ zdůvodnila šokující podmínku soudkyně Mária Petrovková.

Dívka se poté pokusila o sebevraždu a skončila v psychiatrické péči. Na její podporu byla vyhlášena sbírka, která vynesla takřka pět milionů korun. Z nich bude pro dívku, která je čerstvě plnoletá, pořízeno bydlení, matka od ní dala ruce pryč.

Jak se vyvíjel "Případ Anička"



* 9. srpna 2023 – V hlavním líčení soud uložil obžalovanému tříletý trest vězení a 300tisícové odškodnění pro poškozenou.

*24. srpna 2023 - Podáno odvolání ze strany obžalovaného.

*11. ledna 2024 - Odvolací senát Krajského soudu v Brně zmírnil trest obžalovanému na tříletou podmínku s pětiletým odkladem.

*25. ledna 2024 - Krajský soud v Brně vydal písemné zdůvodnění rozsudku. Anička se pokusila o sebevraždu a byla hospitalizována.

*Březen 2024 - Proti postupu soudu vytoupil i ministr spravedlnosti Pavel Blažek, který podal k Nejvyššímu soudu stížnost pro porušení zákona. Rozsudek však už podmínku pro otčíma nezvrátí.



* Duben 2024 - Dívka se obrátila na Ústavní soud, ten může případ vrátit k opětovnému projednání.

VIDEO: Kde skončí milióny pro zneužívanou Aničku?

Video Video se připravuje ... Kde skončí milióny pro zneužívanou Aničku? Matka od ní dala ruce. Bára Holá