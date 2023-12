Jako cirkusové představení se vstupenkami do sálu a odepřením vstupu do soudní síně pro některé novináře začal v Brně soud s Romanem R. (37), který podle obžaloby v červnu u zastávky MHD v Přístavní ulici v Brně-Bystrci ubodal Nikolase D. (†23). Zároveň pobodal i jeho kamaráda, ten utrpěl zranění lopatky.

Obžalovanému vše tlumočí překladatelka. Popsal, že jel s přáteli tramvají na ohňostroj na přehradu, skupinka jiných lidí ale začala v tramvaji hlučet. Uvedl, že si pouštěli hudbu, dělali hluk, houpali se na držadlech. „Když už to bylo nesnesitelné, požádal jsem je, aby toho nechali,“ uvedl Roman R., který je inženýr kybernetiky z Charkova, v ČR pracuje dva roky.

Následoval konflikt v tramvaji, kde na svoji adresu zaznamenal nadávky, a následně konflikt na zastávce, kdy ho měla napadnout skupinka tří lidí.

Švihal nožem

Soudkyni Ditě Řepkové řekl, že byl napaden a měl strach o život. „Zleva jsem dostal pěstí do hlavy, zprava do ucha. Snažil jsem se krýt, ale začalo mi už hučet v uších a cítil jsem, že můžu ztratit vědomí. Cítil jsem se hrozně, mohli mě zabít,“ popsal obžalovaný.

Z batohu vytáhl rychle nůž a párkrát jím švihl ze strany na stranu. „Necítil jsem žádný odpor,“ dodal. Roman R. je stíhán na svobodě.

„Byla do donucená sebeobrana, nehodlal jsem nikoho zranit nebo se dotknout, dokonce jsem ani nevěděl, že jsem se do někoho strefil,“ řekl soudu. Obžalovanému Ukrajinci hrozí 10 až 18 let vězení.

Zraněný: Dali jsme mu pár granátů

Státní zástupce Petr Bejšovec je jiného názoru. „Kolem 19:40 v Brně na asfaltovém chodníku spojujícím zastávku městské hromadné dopravy Přístaviště a ulici Přístavní při vzájemné potyčce se třemi poškozenými mladými muži na tyto za použití svého nože zaútočil,“ uvedl Bejšovec.

U soudu vypovídal i Milan D., kterého obžalovaný bodl pod lopatku. Nepopíral, že se skupina asi 15 Romů chovala v tramvaji nepřístojně. „V šalině jsme si pustili na plné pecky muziku, zpívali jsme, někteří kouřili. Pak jsem se pohádali s pánem, on nás okřikl. Pak jsme vystoupili, pána jsme napadli. My tři jsme mu dali pár granátů (ran - pozn. red,) do obličeje,“ vypověděl Milan D., který je v roli poškozeného i svědka.

Odročeno!

Na otázku svého obhájce, který se při křížovém výslechu ptal, proč si Roman R. myslí, že ho napadli, se útočník zamyslel a po chvilce prostřednictvím tlumočnice prohlásil: „Bylo to proto, že já Ukrajinec, člověk nižšího řádu, jsem si dovolil pánům zeměkoule udělat kázání.“

Jednání začalo za přísných bezpečnostních opatření a se zpožděním. Plná jednací síň ovšem není, obsazeno je asi 30 míst, zhruba polovina kapacity největší jednací síně Krajského soudu v Brně. Soud byl odročen na konec ledna.